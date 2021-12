Trufas de chocolate y crema de licor café, un postre muy fácil

Total: 30 min

Comensales: 6

No hay época mala para comer chocolate. Bien en tiempo caluroso en forma de helado o en cualquiera de sus versiones en los meses de más frío: brownie de chocolate, chocolate caliente, coulant de chocolate... La versión chocolatera de hoy, y que encuentro muy idónea para estas fechas navideñas, es la de trufas de chocolate. Son el postre perfecto, de tamaño bocado, para terminar nuestra comida sin abusar del dulce.

Para darles un poco de aire festivo, las vamos a alegrar con un chorrito de licor. Licor café en este caso, pero se puede utilizar cualquier otro, como ron, brandy o licor de avellana que además le dará un punto de fruto seco muy interesante. En la versión no alcohólica, éste se puede sustituir también por un poco de agua mezclada con café soluble o del hecho en cafetera, o prescindir directamente de él y así pueden tomarlas los más pequeños de la casa. Además, la tarea de boleado y decorado de nuestras trufas es una oportunidad fantástica para iniciar a los niños en la cocina, pero vigilad que os llegue alguna a la mesa pues esta masa es muy tentadora de ir picando.

Yo he usado pepitas de chocolate negro, pero bien podría ser una tableta de buen chocolate para fundir picado a cuchillo, tarea que os será más fácil empezando a cortar por las esquinas que si lo hacéis con el cuchillo en paralelo a la tableta. A trozos más pequeños de chocolate, antes se derretirán en la nata. La nata, que sea de montar por su porcentaje de materia grasa, no nos sirve igual la de cocina.

En cuanto al boleado a mí me resulta más fácil, además de posteriormente estético, hacerlo con las manos, bien limpias o incluso mejor si llevamos guantes, aunque os podéis ayudar de dos cucharillas para no mancharos. ¡Pero la cocina está para experimentar y ensuciarse! Hay que hacerlo rápido pues el chocolate y el calor que transmitirán nuestras manos son enemigos irreconciliables. Podéis ir lavándoos las manos con agua fría, según les dais forma, para evitar que se os derritan en exceso.

Otra opción que me gusta mucho y nos ahorra esta última tarea, aunque ya no podríamos llamarlas trufas por su forma, es extender la masa resultante de calentar el chocolate y la nata en una bandeja con papel de horno para que quede una capa de 1 centímetro. Al enfriar, solo tendremos que cortar cuadraditos que pasaremos por cacao o cualquier otro acabado de nuestro gusto, y tendremos unas “no trufas” con una mordida más fina.

La cobertura final se la podemos dar de cacao puro en polvo, azúcar glas, granillo de colores, fideos de chocolate, coco rallado o frutos secos picados. La ventaja es que pueden hacer con mucha antelación y conservar refrigeradas. Para consumirlas, mejor retirarlas del frio un poco antes y estarán perfectas, con la precaución de que aquellas rebozadas de cacao en polvo y azúcar glas deberán pasar de nuevo por esa cobertura pues se habrá absorbido con el tiempo.

Cómo hacer trufas de chocolate y crema de licor café

Ingredientes Chocolate 70 %, 225 g

Nata, 120 ml

Mantequilla, 15 g

Azúcar, 1 cucharada

Crema de licor café, 2 cucharadas

Sal, una pizca

Cacao, azúcar glass u otros condimentos, al gusto

Paso 1

En un cacillo mezclar la nata con el azúcar y llevar a ebullición a fuego suave, hay que tener cuidado porque rápidamente se quema y se sale del cacillo manchando todo.

Paso 2

Trocear todo el chocolate muy pequeñito si no usamos gotas de chocolate y ponerlo en un bol. Trocear también la mantequilla pequeñita y reservar.

Verter la nata hirviendo sobre el chocolate y dejar reposar un par de minutos. Lo ideal es no añadir toda la nata de golpe, sino 3/4 partes en esta fase, remover todo bien y luego añadir la otra cuarta parte y terminar de remover.

Paso 3

Remover muy bien con la ayuda de una espátula hasta que el chocolate esté completamente integrado, si fuese necesario darle un toque de microondas o de baño maría para terminar de derretir.

Paso 4

Agregar la mantequilla cortada en cuadraditos y a temperatura ambiente para que se funda con el calor del chocolate. Por último, incorporar la crema de licor café y mezclar muy bien. También podríamos añadir un poco de polvo de café para subir la potencia del café en las trufas. Filmar la mezcla a contacto y enfriar completamente en la nevera, al menos dos horas para que luego se puedan manejar bien.

Paso 5

Una vez esté frío hacer bolitas del tamaño de una trufa, ayudándonos con unas cucharitas para coger la cantidad perfecta de masa, y pasar por los toppings que nos apetezca: cacao en polvo, azúcar glas en polvo, granillo de chocolate, granillo de colores... Dejar siempre enfriando en la nevera.

