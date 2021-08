Sándwich helado de mango y galleta, una receta fácil para hacer en casa

Total: 20 min

Comensales: 15

El mundo del helado es un mundo que va paralelo a cualquier tipo de receta tanto de pastelería como de cocina en general. No es sencillo hacer helado en casa. No es sencillo hacer helado sin heladera y no debemos subestimar nunca este apartado tan peculiar de la gastronomía. Porque hacer un helado va mucho más allá de elegir un sabor, preparar una mezcla con nata y huevo y congelar ya que existe algo tremendamente importante: cómo es la congelación. Si no tenemos esto en cuenta nos quedará un bloque helado con sabor a lo que hayamos elegido, no un helado cremoso de esos a los que les pasas la lengua y es toda una delicia.

Por regla general, no suelo recomendar que hagáis helados en casa pero en esta ocasión he encontrado una mezcla que funciona casi sola y a la que tendréis que cuidar muy poco para conseguir resultados estupendos. Un helado de mango y coco perfecto para rellenar un sándwich, para el que utilizaremos las míticas galletas Lotus especiadas. Sí, esas que sirven con el café en muchos sitios y nos pueden recordar a Navidad. Que se encuentran en supermercados y le darán un rollo muy especial a nuestro sándwich helado.

La gracia está en triturar muy bien el mango helado con el resto de los ingredientes y luego añadir la nata montada con movimientos envolventes. Nada más. Tendréis que encontrar leche de coco concentrada, eso sí, que no es lo mismo que la leche de coco normal. Si no tenéis heladera, la posible sustitución es ir sacando cada 15 minutos la mezcla del helado del congelador y removerla lo máximo posible, para que no ser formen cristales de hielo que son luego desagradables a la hora de comer el helado. ¿Se puede hacer esta versión con otra fruta? Pues claro. El melocotón, la papaya o el metis quedarían estupendos. Por cierto, si os gusta el mango os aconsejo que no dejéis de hacer alguna vez una ensalada thai de mango y langostinos o una crema catalana de mango, muy de España pero con ese toque tropical. Además, la crema catalana también congela bien una vez hecha.

Una vez hechos los sándwiches, antes de comerlos, que vuelvan un rato al congelador para que se asienten y, por último, podríamos terminarlos con alguna fruta seca rallada o frutos secos para recubrir los bordes. Bueno, y los podríamos mojar en chocolate también. ¡La imaginación es completamente libre!

Cómo hacer un sándwich helado de mango

Ingredientes Galletas tipo lotus, 30 ud

Mango, 1 ud

Leche condensada de coco, 320 g

Leche de coco, 50 g

Zumo de naranja, 50 ml

Nata para montar, 150 gr

Paso 1

Pelar el mango y cortarlo en cuadraditos quitando el hueso central. Congelar esos cuadraditos completamente durante, al menos, 12 horas.

Paso 2

En el vaso de la batidora juntar todos los ingredientes de nuestro helado menos la nata, que tendrá que estar enfriándose muy bien en la nevera, y añadir los trozos de mango congelados. Triturar muy bien hasta conseguir una crema muy fina pero con consistencia. No tendrá que tener grumos, eso es lo más importante. Si vemos que tiene grumos es recomendable colar. Enfriar en la nevera.

Paso 3

Con la nata para montar muy fría ponerla en un bol, frío también (es recomendable meterlo en la nevera), y montar hasta que esté bien densa con la ayuda de unas varillas. El punto perfecto será cuando le demos la vuelta al bol y la nata se quede firme, no caiga. Cuidado con no pasarnos porque si batimos de más la nata se convertirá en mantequilla y no habrá vuelta atrás.

Paso 4

Añadir la nata a la preparación anterior, con movimientos envolventes y paciencia hasta que se integre todo muy bien. Cuando esté todo bien mezclado verter la preparación en una barqueta y llevar al congelador. Cada 15 minutos sacarlo y mezclarlo todo. Lo óptimo sería meterlo en una heladera y que el proceso en ella comenzase, pero si no tenemos esta será nuestra mejor opción.

Paso 5

Cuando el helado ya esté bien duro será el momento de dejar de intentar removerlo y ya lo dejaremos en le congelador toda la noche para que se asiente.

Paso 6

Cortar trozos de helado como para sándwich e introducir dentro de dos galletas. Presionar ligeramente y pulir bien los laterales para que quede bonito. Congelar los sándwiches ya montados o consumir al momento.

