Panellets, receta de dulce típico para celebrar Halloween en España

Total: 30 min

Comensales: 40 u

En los últimos años en España hemos adoptado con fuerza la costumbre de celebrar el día de todos los Santos al modo del Halloween anglosajón, pero este año con el nuevo estado de alarma y con la fiesta que cae en fin de semana es la ocasión perfecta para retomar los dulces de siempre como estos panellets cuya elaboración puede ser un plan muy apetecible para una tarde de sábado en familia.

¿Qué son los panellets?

Los ingredientes que lleva cualquier panellet son el azúcar, los huevos, patata cocida, almendras molidas y piel de limón rayada. Sin embargo, una vez más pueden combinarse con otros alimentos para dar lugar a diferentes tipos de panellets.

Los más conocidos son los panellets de piñones, a los que se les añade este ingrediente en su superficie. Pero también se les pueden añadir otros frutos secos o productos como el coco, el chocolate, el café o la almendra. Si todavía no has cumplido la tradición de tomar panellets en el Día de Todos los Santos, ¡éste es tu momento! Con esta receta que hemos hecho con ayuda del Thermomix no tienes excusa para no probarlos.

Cómo hacer panellets en casa

Ingredientes Para la masa Azúcar, 250 g

Almendras crudas sin piel, 250 g

Piel de 2 o 3 limones, solo la parte amarilla

Clara de huevo, 1

Agua, 15 ml

Patata cocida, 50 g Para montar y hornear los panellets Piñones, 75 g

Coco rallado, 50 g

Granillo de almendra cruda, 75 g

Azúcar glas, cantidad suficiente par a rebozar

Guindas o cerezas en almíbar, 5

Yemas de huevo, 2

Paso 1

Para preparar la masa ponemos el azúcar en el vaso del Thermomix junto con la piel de limón y pulverizamos programando 30 s/ vel 10. Retiramos del vaso y reservamos.

Paso 2

Sin lavar el vaso, ponemos las almendras y rallamos durante 12 s/ vel 6.

Paso 3

Incorporamos de nuevo el azúcar aromatizado con limón, la clara de huevo, el agua y la patata cocida. Mezclamos durante 6 s/ vel 6. Retiramos la masa del vaso y la reservamos en un recipiente hermético dentro de la nevera durante al menos 10 horas.

Paso 4

Ponemos a calentar el horno a 250ºC y mientras tanto vamos forrando una bandeja de horno con papel de hornear.

Paso 5

Formamos 10 bolas un poco más pequeñas que el tamaño de una nuez y las rebozamos con los piñones apretando bien para que queden pegados. Las colocamos en la bandeja que tenemos preparada.

Paso 6

Forme otras 10 bolas del tamaño de una nuez y las rebozamos con el coco rallado. Las colocamos en la bandeja.

Paso 7

Formamos otras 10 bolas del tamaño de una nuez y las amasamos un poco dándoles forma de cilindro. Los rebozamos con el granillo de almendra y los colocamos en la misma bandeja.

Paso 8

Formamos las últimas 10 bolas del tamaño de una nuez y las rebozamos en el azúcar glas. Las colocamos en la bandeja, aplastamos con el dedo índice en el centro y ponemos media guinda en cada hueco.

Paso 9

Pincelemos los panellets de piñones y de almendra con las yemas de huevo batidas. Horneamos la bandeja durante 3-5 minutos (250°C) o hasta que estén dorados. Retiramos del horno y dejamos enfriar antes de servir.