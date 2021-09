Albóndigas veganas y hamburguesas veganas, 10 recetas ricas para todo el mundo

Hace justo cuatro meses, el 28 de mayo, con motivo del Día de la Hamburguesa, la Interprofesional de la Carne de Vacuno, PROVACUNO, lo celebraba presentando una campaña para buscarle un nombre a las hamburguesas sin carne, porque una hamburguesa, para llamarse así, debe ser un disco de carne picada sazonada o, en su defecto, una señora nacida en Hamburgo. Durante la campaña se podían proponer nuevos nombres y, al terminar esta, se eligió el que más se había repetido, verduguesa.

Hasta ahora la cosa se había quedado ahí, pero esta semana el tema vuelve a ser actualidad debido a que un partido político ha pedido la creación de una ley que prohíba llamar a preparaciones veganas de recetas que tradicionalmente son de carne con el mismo nombre que reciben estas últimas, esto obligaría a tener que buscar nuevas denominaciones para cosas como las albóndigas veganas, las hamburguesas veganas o las salchichas veganas.

Recetas de albóndigas veganas y vegetarianas

Mientras nos ponemos de acuerdo en cómo llamarlas, vamos a repasar unas cuantas recetas muy fáciles de hacer, para las que no hacen falta ingredientes de laboratorio y en las que, en realidad, el nombre es lo de menos.

Albóndigas de tofu y avena

La avena no es solo para hacer batidos para el desayuno, podemos usarla para dar una textura simular a la de la carne picada de origen animal si le damos sabor con verduras y especias. El tofu aportará proteínas, por lo que estas albóndigas de tofu y avena también son muy nutritivas.

Albóndigas veganas de espinacas

Las legumbres cocidas también son un recurso muy utilizado para elaborar estas versiones veganas de platos cárnicos. Ojo, que son recetas que dan mucho juego en el recetario familiar de familias que comen de todo, no solo de personas que sigan una dieta vegana, pues preparaciones como estas albóndigas veganas de espinacas son perfectas para que todos coman verduras y legumbres en casa.

Repápalos, las albóndigas de pan

En este caso estamos hablando de una receta tradicional de aprovechamiento que, como lleva huevo, es vegetariana, no estrictamente vegana. Se llaman repápalos y están deliciosos.

Albóndigas vegetarianas de calabacín

Estas albóndigas de calabacín se hacen con el Thermomix y se "fríen" en el horno por lo que son una receta saludable con la que toda la familia comerá verduras y disfrutará haciéndolo.

Albóndigas vegetarianas de berenjena

Tanto en esta receta como en la anterior puede sustituirse el huevo por una papilla de agua y harina de garbanzo. Si aprovechas la temporada de esta hortaliza para probar esta receta de albóndigas de berenjena.

Recetas de hamburguesas veganas

Cuando se trata de hamburguesas de carne, la masa de una buena hamburguesa no es como la de las albóndigas, ya que las primeras deberían ser solo carne picada y sazonada y en las segundas es habitual encontrar otros ingredientes como miga de pan, harina, huevo, que se utilizan para aumentar la trabazón de la masa y que las bolas de carne no pierdan la forma durante la cocción.

En el caso de hamburguesas veganas las masas son mucho más parecidas, ya que en este caso lo que se suele buscar es que la textura sea lo más parecida a la de la carne picada.

Hamburguesas veganas de avena

La avena es un ingrediente muy fácil de conseguir, barato y que da muy buenos resultados para preparar este tipo de hamburguesas veganas.

Hamburguesa de alubias rojas con alioli

Para mí lo peor de una hamburguesa estrictamente vegana es que no puede llevar queso, porque los quesos veganos comerciales, que alguno he probado, me parecen productos demasiado artificiales. La solución a este pequeño problemilla consiste en añadir a la hamburguesa alguna salsa cremosa como el alioli de aguacate que le hemos puesto a esta hamburguesa de alubias rojas.

Hamburguesas veganas sin gluten

Estas hamburguesas están hechas con soja texturizada fina y llevan una salsa vegana casera que recuerda al queso cheddar. Se fríen en aceite y les queda una costra crujiente gracias a la harina de garbanzo, por lo que recuerdan a una hamburguesa Crispy Chicken.

Hamburguesas de garbanzos

Si los pequeños de la casa arrugan la nariz cuando ven garbanzos en el plato se puede cambiar la estrategia poniendo los garbanzos en forma de hamburguesas como estas. Más de uno querrá repetir.

Hamburguesa de bulgur

Es quizá una de las más diferentes, pues está hecha con bulgur. Gracias al aguacate resulta ser una hamburguesa muy jugosa, perfecta para aquellos a los que les cuesta comer verduras cuando las ven desnudas en el plato.

