Katsu sando, receta para hacer en casa el sándwich japonés más famoso

Total: 15 min

Comensales: 2

En Japón no solo comen sushi, pero hasta hace no mucho tiempo en España, hablar de comer comida japonesa era hablar de makis, nigiris, temakis y sashimi, que así es como se llama a los cortes de pescado crudo. Pero bueno, que nos liamos, hoy no hemos venido a hablar de sushi, en esta jornada el protagonista es el katsu sando.

Ingredientes Filetes de cinta de lomo de 1,5 cm de grosor, 2

Harina de trigo para rebozar

Huevo batido

Panko o pan rallado grueso

Sal

Pimienta

Pan de molde estilo brioche, 4 rebanadas

Salsa tonkatsu, 4 cucharadas

Ensalada de col, 4 cucharadas colmadas

¿Qué es katsu sando que tan de moda se está poniendo? Simple, es básicamente un sándwich de filete empanado, diría yo que es más bien un concepto que una receta, pues cada chef puede prepararlo a su manera. De este modo podemos encontrar versiones de katsu sando que van desde las más humildes hechas con filetes de pechuga de pollo o de lomo de cerdo hasta las más lujosas y sofisticadas hechas con la apreciadísima carne de wagyu.

Aparte del pan -en Japón suele usarse un pan de leche que se conoce como pan Hokkaido- y la carne, el katsu sando suele llevar ensalada de col y salsa tonkatsu, aunque esto también es personalizable.

Y ahora en España, que empieza a ser un plato popular, creo necesario apuntar una cosa, no importa lo humildes que sean los ingredientes que se utilicen o cuánto se personalice o se fusione la receta con productos nacionales, siempre y cuando se haga con productos de calidad y el resultado esté rico. Os cuento todo esto, porque así como hay sitios en España donde preparan un katsu sando rico, yo también he probado algunos que eran un auténtico horror.

Con la receta y los consejos que os voy a contar hoy os vais a poder hacer en casa un katsu sando que os va a emocionar a vosotros y a todo el que lo pruebe.

Cómo hacer un katsu sando en casa

Paso 1

Empezamos tostando el pan. Como os decía, en Japón utilizan el pan Hokkaido, un pan de molde lácteo de miga muy esponjosa. Aquí, si no queremos complicarnos mucho la vida haciendo nosotros el pan, podemos usar un brioche que venga cortado en rebanadas gruesas para tostadas o, mejor aún, uno que podamos cortar nosotros mismos. Creedme, la diferencia entre usar un pan de molde rico y uno de mala calidad se nota.

Para tostar el pan engrasaremos una plancha con un poco de mantequilla y cocinaremos el pan a fuego bajo, para que nos quede una capa exterior dorada y crujiente y el interior se mantenga tierno.

Paso 2

Mientras se va tostando el pan, cocinamos los filetes. Al tratarse de filetes gruesos, es importante sacarlos un rato antes de la nevera para que se atemperen. Salpimentamos los filetes de cinta de lomo de cerdo, los pasamos por harina, huevo batido y panko. Si no tenéis panko, un pan rallado grueso que deje un acabado muy crujiente será un buen sustituto. Si necesitáis que la receta sea sin gluten, con este truco podéis conseguir un rebozado muy crujiente y sin gluten. Si no puedes usar huevo, también puedes tener tu rebozado crujiente sin huevo como ya te explicamos en su momento.

Para freír, necesitamos que el aceite esté a una temperatura de unos 150 - 160 ºC, pues necesitamos que el rebozado se dore sin quemarse y que el interior no quede crudo, pero tampoco se quede seco.

Paso 3

Una vez fritos los filetes y tostado el pan, procedemos a montar el katsu sando. Untamos el pan con la salsa tonkatsu, yo he usado una salsa comercial muy popular en Japón, pero si no la encontráis o simplemente no queréis comprarla, podéis hacer en casa salsas muy similares como la salsa para okonomiyaki o, si queréis una opción aún más cañera, os aconsejo la versión que hicimos hace unos años de la salsa Sichuan.

Lo importante es que la salsa sea densa, porque no tiene que empapar el pan, sino condimentar el filete.

Paso 4

Sobre una de las rebanadas ponemos un par de cucharadas de ensalada de col. En esta ocasión, yo he seguido la receta de ensalada de col estilo chino, pero solo con col, la he dejado macerar 24 horas y antes de preparar el katsu sando la he mezclado con un par de cucharadas de mayonesa. Así que en realidad, era un híbrido entre la ensalada de col estilo chino y la ensalada de col americana.

Paso 5

Colocamos el filete empanado sobre la ensalada de col y cerramos el sándwich.

Paso 6

El katsu sando suele presentarse cortado en dos mitades a lo largo. Para un corte limpio lo mejor es usar un cuchillo de sierra. Ahora bien, si estáis en casa y os parece que os va a resultar más cómodo comerlo entero os podéis ahorrar este paso.

