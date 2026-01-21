Paula Monreal, cocinera: "Para unos lomos de salmón increíbles, la clave es esta salsa de naranja, mostaza y soja"

0 votos

El salmón es uno de los pescados más queridos: versátil, elegante y capaz de brillar igual en una barra de tapas que en un menú gastronómico de alto nivel.

Su carne jugosa, de color anaranjado y sabor marcado pero amable, ofrece un lienzo perfecto para aceites, hierbas, cítricos y técnicas de cocción muy diferentes (al horno, a la plancha o a la parrilla, en papillote, en la airfyer, etc.).

Una de las claves de su éxito está en su infiltración de grasa: esa veta brillante que recorre el lomo es la responsable de su textura mantecosa y de que tolere bien el horno, la plancha o la parrilla sin resecarse con facilidad.

Además, en boca, combina un punto graso y sedoso con un sabor marino moderado, lo bastante intenso para destacar, pero más suave que otros pescados azules, lo que lo hace muy popular incluso entre quienes dicen no ser de pescado.

Por desgracia, también es uno de los pescados más caros del día a día, a un precio que ronda los 9 o 10 €/kg en los mercados, lo que se traduce en precios al público de 11-17 €/kg según formato y supermercado.

Por ello, comprar el salmón entero o en grandes piezas y congelar raciones es una de las muchas fórmulas para que salga más económico, así como cocinarlo adecuadamente para no echarlo a perder.

Salmón en 12 minutos de Paula Monreal

Paula Monreal, creadora de contenido gastronómico española y conocida en redes como @paufeel, propone una receta en la airfyer para, como decimos, sacar el máximo partido a este pescado que se ha convertido casi en un producto de lujo.

En sólo 12 minutos, como promete, podemos tener en casa un plato delicioso de salmón usando ingredientes sencillos. "¡Es tan fácil y queda realmente jugoso", asegura. Todos los detalles justo abajo.

Ingredientes Lomo o cola de salmón fresco, 1

Naranja, 1

Mostaza en grano, 1 cucharada grande (dependerá del tamaño del salmón)

Soja sin gluten, 1 cucharada

Zumo de naranja, 1 chorrito

Pimienta, al gusto Paso 1 En un bol, mezcla el chorrito de naranja, la mostaza en grano, la soja y la pimienta. Remueve y reserva. Paso 2 Corta una naranja en rodajas finas y distribúyelas en la base de la 'airfryer', encima de un papel de cocinar. Paso 3 Coloca el salmón sobre las rodajas y píntalo con la mezcla de mostaza, naranja, soja y pimienta. Paso 4 Enciende la 'airfryer' durante 12 minutos a 180 grados. Pasado ese tiempo, puede estar ya listo, o quizá necesita unos minutos más, depende de cada freidora. Simplemente, pincha el salmón para ver si está hecho por dentro.

#salmon #salmonenfreidoradeaire #salmonenairfryer #recetasketo #lowcarb #recetaslowcarb #lowcarbrecipes #alimentacionsaludable #salmonalamostaza #recetasquefuncionan #recetasfaciles #ketorecipes #healthyrecipes #salmonrecipe #citrussalmon #salmonconcitricos #easydinner #ideadecena #proteindinner #cenaproteica ♬ sonido original - Paufeel

¿Por qué funciona? El salmón agradece el contraste. Los cítricos (limón, naranja, mezclas de zumos) limpian el paladar y cortan la sensación grasa.

Salsas clásicas como una ligera bearnesa, una ajonesa aireada o un simple jugo de asado ligado con un fondo de verduras también pueden transformar un lomo de salmón en un plato de restaurante sin perder su sencillez.

Beneficios para la salud

Cada 100 g de salmón aportan en torno a 142 kcal, casi 20 g de proteína de alta calidad y unos 6 g de grasa, de los cuales una parte importante son ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, incluidos los preciados omega‑3.

En el caso del salmón salvaje de Alaska, hasta el 40% de sus grasas pueden ser omega‑3 EPA y DHA, y una ración de 100 g proporciona entre 0,4 y 1,1 g de estos ácidos, contribuyendo de forma notable a las recomendaciones de organismos como la EFSA o la OMS para la salud cardiovascular y cerebral.

Además es fuente destacada de vitamina D, varias vitaminas del grupo B, y minerales como potasio, fósforo, yodo y selenio, que lo convierten en un aliado nutricional de gran densidad para una alimentación equilibrada.