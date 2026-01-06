Dani García (50), chef: "El guiso más rico de legumbres se hace con un puñado de almejas y 300 g de alubias de bote"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2

En Asturias, casi tan popular como la archifamosa fabada es un plato que se conoce como fabes con almejas, un guiso de sabor intenso y digestión más amable que la primera que es perfecto para los días fríos de las primeras semanas del año.

El chef Dani García (Málaga, 1975) lo prepara a su manera. Además de almejas, le pone langostinos y le da un golpe de umami con un trocito de hueso de jamón. Un truco de chef que eleva el sabor del plato y es muy fácil de replicar en casa.

Insiste en que se trata de una receta muy sencilla con un sabor espectacular que se puede preparar en solo 30 minutos. Un plato muy versátil que es perfecto para una comida rápida con servilletas de papel y la vajilla de diario, pero también para un menú elegante con el mantel bueno y algunos invitados.

Alubias con almejas y langostinos

Dani García, fabes con almejas

En un vídeo subido a su canal de YouTube, el chef malagueño revela varios detalles que permiten convertir un guiso muy sencillo en un plato delicado y lleno de matices.

Para preparar la receta, utiliza alubias frescas y explica que, para cuando no están en temporada, el truco es comprarlas frescas y congelarlas.

Según comenta, esta elección marca una diferencia notable en la textura final y en la rapidez de cocción, dos factores esenciales para lograr un guiso que, como él mismo recuerda, "se hace en media horita".

Aunque Dani García prefiere este tipo de legumbre en vez de las alubias secas o de bote, la receta podría hacerse igualmente con estas, pero adaptando los tiempos de cocción a cada caso particular.

Sofrito exprés y caldo sabroso

El chef bromea con que apenas debería llamarse sofrito, pues insiste en la necesidad de que sea muy rápido, el tiempo justo para que el ajo, el laurel y el pimentón desprendan sus aromas, pero sin llegar a quemarse.

Continúa añadiendo un fumet de pescado que enriquece con cebolla, zanahoria y un hueso de jamón, ingredientes que, según explica, tienen como función aportar sabor. "Es como infusionar", explica, recordando que luego se van a retirar para dejar un caldo limpio, sedoso y lleno de sabor.

Finalmente, un consejo clave siempre que se cocina marisco: hay que respetar los tiempos de cocción. Tanto la almeja como el langostino deben cocinarse lo justo para abrirse o llegar a su punto, pero ni un minuto más.

En cuanto se abren las almejas en el caldo, el chef insiste en retirarlas enseguida para que conserven sus jugos y su textura, del mismo modo que controla que las colas de langostino queden firmes pero no crudas.

Explica también que como el caldo ya es suficientemente sabroso gracias al hueso de jamón, no resulta necesario añadir sal al marisco.

Y, para los que busquen una alternativa más económica, propone sustituir las almejas por mejillones, una opción más asequible pero igualmente rica. No solo aportan yodo, sino que enriquecen el caldo con su propio jugo.