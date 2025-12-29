Confirmado por las abuelas gallegas: "La mejor merluza a la cazuela se hace con 100 ml de vino y un puñado de almejas"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 2

Hay pescados que son clásicos de las mesas de fiesta y, por ese motivo, en estos días de fiestas navideñas su precio está por las nubes. Otros, en cambio, se mantienen más estables y son una perfecta alternativa si se elige una receta que los deje a todos boquiabiertos.

En este último grupo podemos situar a la merluza, un pescado que funciona muy bien cuando se trata de cocinar para mucha gente porque gusta a casi todo el mundo.

El motivo es simple, la merluza tiene un sabor muy sutil, dicho de otro modo, es un pescado que no sabe mucho a pescado y, precisamente por eso, casa bien con casi todo tipo de salsas.

Una receta de abuelas gallegas

La receta de hoy, una merluza a la cazuela, es una de esas recetas tradicionales que cada uno hace a su manera, porque es de esos platos que se han ido aprendiendo de las madres y, en cada casa, la receta ha ido evolucionando según los gustos de cada cocinero.

Hay quien le pone guisantes, hay quien la termina con unos espárragos, hay quien le pone huevos duros y hay quien, como yo, prefiere que nada le reste demasiado protagonismo al pescado y el marisco.

Pero aun así, pese a las diferencias que pueda haber de un cocinero a otro, la merluza a la cazuela es, en esencia, un guiso de merluza con vino blanco que se enriquece con gambas y almejas y se le da contundencia con unas patatas.

Pocas grasas y muchas proteínas

La merluza forma parte de los pescados blancos o magros, pues tiene un porcentaje de grasa inferior al 3 %, dentro de la que destaca su contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3. Contiene una cantidad alta de proteínas de alto valor biológico y es también fuente de minerales como el selenio, el fósforo y el potasio.

En el apartado de aporte vitamínico, la vitamina B12 es la más destacable, seguida por la vitamina B3 o niacina.

El truco para no ensuciar

Se puede aligerar un poco la receta y, de paso, ensuciar menos la cocina si, en vez de freír las patatas, las cocemos en el guiso. Para hacerlo así, añadiremos un poco más de caldo de pescado y, cuando empiece a hervir, echamos las patatas en rodajas finas -de no más de un centímetro de grosor-, para dejarlas cocer con la cazuela tapada hasta que estén tiernas.

En ese momento, añadiríamos la salsa de tomate, mezclaríamos bien y, finalmente, añadiríamos las rodajas de merluza, las gambas y las almejas.