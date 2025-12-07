Fray Ángel, cocinero: "La mejor crema de marisco para Navidad se hace con 60 g de arroz, 2 puerros y 4 zanahorias"
Fray Ángel Ramón, el fraile cocinero más famoso de YouTube tiene la receta más sencilla y económica para preparar una sopa de pescado y marisco para triunfar el día de Navidad.
- Total: 45 min
- Comensales: 5-6
Si hay una receta "viejuna" que nunca pasa de moda en las mesas de Nochebuena en España esa es la sopa o la crema de marisco. Una crema sabrosa y reconfortante para entrar en calor en las frías noches del 24 de diciembre es siempre un acierto.
Tiene, además, la ventaja de poder prepararse con cierta antelación, lo que permite organizarse mejor a la hora de preparar cualquier menú festivo en el que van a servirse varios platos. Esto vale oro cuando se trata de la primera gran cena de las navidades.
Curiosamente, aunque pueda parecer que es un plato que sale caro, en realidad, es todo lo contrario, pues es una receta ideal para aprovechar las partes del pescado y del marisco que, de otro modo, acabarían en el cubo de la basura. Es, dicho de otro modo, una receta con la que "con poco se hace mucho".
Si queremos acompañarla con un vino, un blanco "para mariscos" como La Mateo Tempranillo Blanco 2023 será una gran elección.
La mejor crema de mariscos de Navidad
Fray Ángel Ramón, el fraile franciscano que ha conquistado a más de 400.000 personas que cada lunes siguen sus recetas en su canal de YouTube, explica de forma detallada cómo elaborar una crema de marisco con rape y langostinos, típica de las celebraciones navideñas en la zona del levante español.
La preparación, muy sencilla, se basa en dos procesos de cocción independientes: por un lado, el caldo de pescado y, por otro, el sofrito de verduras, que más adelante se integran para formar la base de la crema.
El primer consejo que da el fraile hace referencia al uso de pescado congelado, tanto para las colas como para la cabeza del rape.
Según indica, "las técnicas de congelación en alta mar son tan buenas que el pescado viene congelado en perfectas condiciones", lo que permite abaratar los costes sin comprometer la calidad del resultado final.
El caldo se elabora cociendo durante un máximo de 15 minutos la cabeza del rape, las espinas de las colas y las cabezas de los langostinos, junto con cebolla, zanahoria, apio, laurel y sal.
El objetivo es obtener una base de sabor, pero insiste en que no se debe prolongar la cocción, ya que el pescado, a diferencia de la carne, puede desarrollar aromas no deseados si se cocina durante demasiado tiempo.
En paralelo, prepara un sofrito con cebolla, puerro, zanahoria, apio y ajo, todo ello troceado de forma sin demasiada finura, ya que se triturará al final. Para aromatizar este sofrito, basta con un poco de tomate frito, pimentón, azafrán y brandy, que también es el "ingrediente secreto" de muchas abuelas para preparar la sopa de marisco.
Otro punto clave que recalca Fray Ángel es la importancia del arroz, no como guarnición, sino como elemento para espesar la crema: "el arroz se encarga de espesarnos, no mucho, pero sí un poquito el caldo para que tenga esa textura de crema".
Tras añadir el caldo colado, se incorpora el arroz y se cuece todo hasta que quede muy blando. La mezcla se tritura y se pasa por un colador fino, ese es el truco.
En la fase final, se añaden las colas de rape troceadas y los langostinos pelados, que se cuecen brevemente para que no se pasen de punto. La nata líquida se incorpora justo antes de servir para dar aún más cremosidad al conjunto.
Ingredientes
- Rape (colas limpias), 600 g
- Cabeza de rape (troceada), 300 g
- Langostinos, 400 g
- Puerro, 2 ud
- Zanahoria, 4 ud
- Apio, 1 rama
- Cebolla, 2 ud
- Ajo, 2 dientes
- Tomate frito, 100 g
- Arroz, 60 g
- Nata para cocinar, 200 ml
- Brandy o coñac, 50 ml
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Hebras de azafrán, al gusto
- Laurel, 1 hoja
- Sal, al gusto
- Agua, 1.5 litros
- Perejil o cebollino fresco picado (opcional)
Paso 1
Preparamos un caldo base con la cabeza del rape, las espinas de las colas y las cabezas de los langostinos. Añadimos también una zanahoria pelada, una cebolla cortada en cuatro, una rama de apio, la hoja de laurel y sal.
Paso 2
Llevamos a ebullición y dejamos cocer durante 15 minutos desde el hervor. Colamos y reservamos el caldo.
Paso 3
Mientras se hace el caldo, limpiamos y troceamos los puerros, las zanahorias, el apio y la cebolla. También pelamos los langostinos, reservando las colas para el final.
Paso 4
En una olla con aceite de oliva, doramos ligeramente los dientes de ajo troceados. Añadimos las verduras troceadas y las pochamos con una pizca de sal hasta que estén bien blandas.
Paso 5
Vertemos el brandy sobre las verduras y dejamos que se evapore el alcohol. A continuación, añadimos el tomate frito y mezclamos bien.
Paso 6
Incorporamos el pimentón y el azafrán, removiendo con cuidado para que no se quemen. Inmediatamente después, añadimos el caldo de pescado previamente colado.
Paso 7
Agregamos el arroz y cocemos todo junto a fuego medio-bajo durante 15-20 minutos, hasta que las verduras estén muy tiernas y el arroz prácticamente deshecho.
Paso 8
Trituramos la mezcla con batidora hasta obtener una crema fina y sin grumos. Opcionalmente, se puede pasar por un colador chino para que tenga una textura más sedosa.
Paso 9
Añadimos las colas de los langostinos troceadas y las colas de rape cortadas en dados pequeños. Cocinamos durante unos 5 minutos a fuego muy bajo para que se cocinen prácticamente con el calor de la crema.
Paso 10
Incorporamos la nata, removemos y dejamos que dé un último hervor suave durante unos minutos para que se integren bien todos los sabores.
Paso 11
Servimos caliente. Opcionalmente, podemos decorar con unas gotas de nata y cebollino o perejil fresco picado.