Dani García (49), chef, sobre el error al cocinar almejas: "Para quitarles la arena, la clave es usar la cantidad justa de agua"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2

Unas buenas almejas pueden resultar adictivas; si están bañadas en una salsa rica, se podrían comer como pipas. Pero también pueden ser una tortura si nos encontramos con un plato en el que la protagonista sea la arena.

Tan importante como disponer de una buena receta es el paso previo a su elaboración para asegurarnos de que los bivalvos expulsan toda la arena que pueden traer.

Muchas veces hemos oído o leído que deben dejarse a remojo en agua con sal durante el tiempo suficiente para que puedan expulsarla; pero, según explica el chef Dani García, es muy frecuente cometer el error de sumergir las almejas en demasiada agua.

Almejas a la marinera

En uno de los episodios de Hacer de comer, el programa que presentaba Dani García hace unos años en RTVE, preparó uno de los platos clásicos de la cocina española, las almejas a la marinera. Una receta habitual en cartas de restaurantes y en comidas familiares en casa de las abuelas.

En esta ocasión, el plato que prepara el chef no difiere apenas de la preparación clásica ni utiliza ingredientes que no sean los habituales, pero sí insiste en dos puntos que son la clave del éxito y son la limpieza y el tiempo de cocción.

Sobre el primero de ellos, Dani García insiste en que, para eliminar la arena, no deben sumergirse completamente en agua salada como se suele hacer habitualmente, sino que solo se deben poner a remojo en una cantidad de agua que no llegue a cubrirlas por completo. Según el chef, las almejas deben tener espacio para "respirar y echar" la arena.

El segundo punto clave que recalca es algo que tenemos más interiorizado, pero que nunca está de más recordarlo. Las almejas deben retirarse del fuego en cuanto se abren, su cocción tiene que ser muy breve para que no queden secas.

Tipos de almejas

Galicia es la principal región productora de almejas en España y una de las más reconocidas de Europa. En esta comunidad autónoma es también donde más variedades se producen. Para la receta, Dani García elige la almeja fina, que es una de las más apreciadas, pero también nos habla de otras variedades.

Almeja fina o de Carril . Considerada la más apreciada por su sabor delicado y su textura firme, esta almeja se distingue por una concha con multitud de surcos concéntricos. Su color varía entre blanquecino, marrón claro y pardo en el exterior, y blanco amarillento por dentro.



Su talla habitual ronda los 4-5 cm. Es cultivada principalmente en la ría de Arousa, destacando el puerto de Carril (Vilagarcía de Arousa) como zona emblemática de producción mediante técnicas de marisqueo en parques naturales y a pie.

Almeja japonesa. Introducida en Galicia por su rápido crecimiento y gran resistencia, esta variedad presenta unas estrías muy marcadas que forman cuadrículas pequeñas, más pronunciadas que las de la almeja fina. Su concha suele ser de color oscuro, con tonos tostados, grises o negros.



Se cultiva sobre todo en las rías de Arousa, Noia y Muros, donde se ha adaptado bien al entorno, aunque requiere una gestión controlada para evitar la competencia con especies autóctonas.

Almeja babosa. Tiene una forma más ovalada y ligeramente más pequeña que la almeja fina. Sus valvas, iguales en tamaño, muestran un color gris pálido o crema, con dibujos y rayas finas de tonos más intensos en marrón o púrpura, dispuestos en paralelo a los bordes.



Se encuentra en fondos arenosos y fangosos de las rías gallegas, especialmente en zonas intermareales de la ría de Vigo y la ría de Pontevedra, donde se extrae principalmente mediante marisqueo a pie.

Almeja rubia o roja. Es reconocible por sus valvas de contorno redondeado y superficie externa con bandas concéntricas y costillas aplanadas que forman patrones en zigzag. Se las conoce como "reloj" porque recuerdan a los engranajes de los relojes antiguos. Su concha es lisa, más brillante que la de otras variedades, y su color va del amarillo pálido al marrón rosado.



Se captura habitualmente en las rías de Ares y Betanzos y es una variedad que se puede encontrar hasta en supermercados de barrio debido a su gran disponibilidad y su bajo precio.