Dani García (49), chef Michelin, contundente: "Para hacer unas buenas almejas en salsa, la clave es utilizar el jugo que sueltan"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Preparar un aperitivo digno de un restaurante de alta cocina es algo al alcance de cualquiera si un chef con la experiencia de Dani García explica cómo prepararlo sin ningún esfuerzo.

Todo un lujo de receta que se prepara con muy pocos ingredientes y con la que el éxito está más que asegurado, pues estas almejas a la crema que prepara el chef malagueño no solo son un espectáculo sobre una tosta de pan, sino que pueden ser la alegría de otros platos como pastas o arroces.

La clave para Dani García es utilizar un método de cocción que permita aprovechar al máximo el jugo que sueltan las almejas, pues eso potenciará mucho el sabor de la salsa.

La receta de almejas en salsa más fácil de la historia

Esta receta que ha compartido recientemente Dani García en su canal de YouTube (Como Dani), él mismo la define como inusual, pues se sale un poco de la forma tradicional de cocinar las almejas.

Y es que la receta comienza con un truco, no, un trucazo que seguro que no lo conoce ninguna abuela. Dani García arranca cocinando las almejas en el microondas con un toque de jengibre y laurel para extraer todos sus jugos, que luego se aprovechan para dar muchísimo sabor a la salsa.

"Este caldo es gloria bendita", afirma Dani García, pues tal es la potencia de sabor del jugo que se obtiene al cocinar así las almejas que, según explica, es posible que ni siquiera tengamos que añadir sal a la salsa.

El resto de la receta es bien sencillo, una salsa básica hecha con mantequilla, cebolla, aceite de oliva, ajo, nata, vino blanco y un toque de zumo de lima en la que se bañan las almejas después de haber retirado la cáscara.

Aunque no nos cabe duda de que, si no tenemos intención de ponerlas sobre una tosta tal como hace el chef, también podrían servirse las almejas con su cáscara y nos las querríamos comer como pipas.

¿Qué almejas utilizar para preparar esta receta?

Dani García utiliza las que se conocen como almejas japonesas, una variedad introducida en Galicia por su rápido crecimiento y gran resistencia. Es fácilmente reconocible porque presenta unas estrías muy marcadas que forman cuadrículas pequeñas, más pronunciadas que las de otras variedades.

Su concha suele ser de color oscuro, con tonos tostados, grises o negros. Se cultiva sobre todo en las rías de Arousa, Noia y Muros, donde se ha adaptado bien al entorno, aunque requiere una gestión controlada para evitar la competencia con especies autóctonas.

Tiene la ventaja de que es una variedad mucho más económica que otras especies gallegas como la almeja fina o almeja de Carril y la almeja babosa; pero, aun así, da muy buenos resultados cuando se va a utilizar en preparaciones de este tipo (salsas, arroces, caldos...) en las que buscamos mucho sabor.

Ingredientes para hacer las almejas en salsa más rápidas Para las almejas Almejas japonesas, 300 g

Agua, 50 ml

Jengibre fresco en láminas, 5 g

Hoja de laurel, 1 ud Para la salsa Mantequilla, 20 g

Aceite de oliva virgen extra, 10 ml

Cebolla picada finamente, 50 g

Hoja de laurel, 1 ud

Ajo picado, 5 g

Vino blanco seco, 40 ml

Nata líquida, 30 ml

Pimienta negra, al gusto

Caldo de cocción de las almejas

Zumo de lima, 1 cucharada

Sal, si es necesaria Para el montaje Rebanadas gruesas de pan de masa madre, 2 ud

Perejil fresco picado, al gusto

Ralladura de lima, al gusto Paso 1 Colocamos las almejas limpias en un recipiente apto para microondas. Añadimos el agua, el jengibre y la hoja de laurel. Tapamos con papel film y cocinamos 3 minutos a 900 W. Paso 2 Retiramos las almejas y separamos la carne de las cáscaras. Reservamos la carne y el caldo de cocción por separado. Paso 3 En una sartén, calentamos la mantequilla junto con el aceite de oliva. Incorporamos la cebolla y el ajo, y rehogamos a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Paso 4 Añadimos el vino blanco y dejamos que reduzca el alcohol. Incorporamos el caldo reservado de las almejas y dejamos reducir a la mitad. Paso 5 Vertemos la nata líquida, mezclamos y dejamos cocinar hasta obtener una textura cremosa. Comprobamos el punto de sal y, si es necesario, rectificamos; aunque, según explica Dani García, puede no ser necesario ya que el jugo es rico en yodo. Añadimos pimienta negra al gusto y el zumo de lima. Paso 6 Incorporamos las almejas sin cáscara a la salsa, removemos suavemente y cocinamos 1 minuto más para que se integren en la crema. Paso 7 Tostamos las rebanadas de pan en una tostadora o en una sartén hasta que estén bien doradas y crujientes y colocamos encima una cantidad generosa de las almejas en salsa. Paso 8 Terminamos con perejil fresco picado y un poco de ralladura de lima.

Un alimento proteico

Aunque la receta que propone Dani García esté pensada para un consumo ocasional ya que la base es una salsa a base de nata y mantequilla, rica en grasas; las almejas propiamente dichas son un alimento con un alto valor nutricional y un bajo contenido calórico.

Aportan proteínas de alta calidad que contienen todos los aminoácidos esenciales y son esenciales para el mantenimiento y la reparación de tejidos, así como para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

Las almejas son también un tesoro para todos aquellos que necesiten aumentar su ingesta de hierro, pues son una fuente de hierro hemo, que nuestro organismo absorbe más fácilmente que el hierro no hemo de origen vegetal. También aportan otros minerales como zinc, yodo, potasio, magnesio y fósforo.

En cuanto a vitaminas, las almejas destacan por su elevado contenido en vitamina B12, imprescindible para la formación de glóbulos rojos y para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Además, contienen cantidades significativas de niacina y riboflavina, vitaminas del grupo B que participan en el metabolismo energético.