Langostinos en salsa cóctel, una ensalada veraniega que vuelve

Total: 22 min

Comensales: 4

Los langostinos en salsa cóctel o simplemente cóctel de langostinos (o de gambas, en su defecto) pasaron de ser el novamás de la gastronomía presente en las Navidades de todos y también en las bodas y banquetes a ser considerado comida viejuna y pasada de moda, moción sustentada probablemente por las muchas atrocidades culinarias que se habían cometido con él: desde langostinos pasados hasta lechugas chuchurrías o salsas rosas industriales con sabor a bote. Pero en realidad, si nos lo curramos - muy poco - podemos conseguir una ensalada fresca, punzante y deliciosa que haga verdadero honor a todo el movimiento "coctelero" que nació en los años cincuenta.

Ingredientes Para la salsa cóctel: Huevo, 1 u

Aceite de oliva suave, 250 ml

Mostaza, 1 cucharadita

Kecthup, 2 cucharadas

Salsa Worcestershire, 1 cucharadita

Whiskey, 1 cucharada

Salsa picante (Tabasco), unas gotas al gusto

Zumo de naranja, 1 cucharada

Sal, c/s Cogollos de lechuga, 2 u

Rodajas de piña, 2 u

Langostinos, 24 u

Aguacate maduro, 2 u

Sal, c/s

Paso 1

Para preparar la salsa cóctel tendremos que montar una mahonesa con el huevo y el aceite lo primero y, una vez montada, añadir todos los condimentos revolviendo bien para volver a emulsionar y poner a punto de sal. Resevar.

Paso 2

Poner a hervir abundante agua con sal en una olla y, cuando rompa a hervir, añadir los langostinos con el fuego a tope. Dejar 30 segundos y escurrir inmediatamente pasándolos por un baño de agua con hielo y sal para cortar su cocción.

Paso 3

Pelar los langostinos y quitar las cabezas, eliminar también su tripa si es muy vistosa. Trocear la mitad de los langostinos y dejar los otros intactos.

Paso 4

Trocear los cogollos de lechuga, el aguacate y también la piña y mezclar con los langostinos troceados, un poco de aceite de oliva y sal.

Paso 5

Emplatar la mezcla y sobre ella añadir los langostinos enteros y también una cantidad generosa de salsa cóctel para que todo esté impregnado de la misma cuando se revuelva a la hora de comer.

Trucos y sugerencias

Esta ensalada se puede hacer con naranja en lugar de piña y los langostinos pueden sustituirse por gambas o cualquier otro crustáceo. Es recomendable consumir no muy fría, no habiendo pasado por la nevera, para que los langostinos no se acartonen.

Notas

Hablamos de una receta de origen americano, de California concretamente, donde inventaron la salsa cóctel para bañar ostras aunque rápidamente se unieron a ellas las gambas o los langostinos conquistando todos los restaurantes de Las Vegas.

A Europa llegó para ser refinada por los franceses alrededor de bogavantes o langostas y después pasar a convertirse en algo más del día a día incluyendo ya aguacates, palmitos, piñas y hasta destrozarse con palitos de sucedáneo de cangrejo y otras guarrerías.

Sea como fuere, bien hecho bien merece su fama y preparar un cóctel de langostinos en casa es una opción maravillosa para una ensalada veraniega que gustará a todos.