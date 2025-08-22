“Para triunfar con el arroz, la clave es elegir bien la variedad”, no hay más secretos

Un delicioso arroz de calamares que se prepara en poco más de media hora

Cocinar un arroz para chuparse los dedos es mucho más fácil de lo que parece. El truco está en elegir una variedad de arroz que no se pase y absorba bien los sabores.

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 2

En la vida hay dos tipos de personas: las que disfrutan sentándose a la mesa para degustar lo que han cocinado otros y las que ven cada reunión como una oportunidad de lucirse al mando de los fogones. Dos grupos diametralmente opuestos, pero que no podrían existir el uno sin el otro.

En España, en la cuna de la dieta mediterránea, pocos platos representan tan bien la armonía que existe entre estos dos perfiles como un buen arroz. Da igual si es paella o el socorrido "arroz con cosas", una mesa grande en la que el protagonista sea este cereal es siempre sinónimo de felicidad.

Y lo mejor de todo es que no hay que tener un máster en arroces para triunfar, basta con tener ganas, una buena receta y un arroz adecuado.

Brillante Sabroz es una variedad exclusiva de arroz redondo que es ideal para todo tipo de recetas.

Es un arroz capaz de absorber todo el sabor de los ingredientes como si fuera un arroz bomba, pero no se pasa de cocción; por eso, es el arroz que siempre queda en su punto. La mejor opción para disfrutar de la reunión sin tener que estar con el cronómetro en mano en todo momento.

El arroz más versátil para triunfar con cualquier receta

Da igual si el plan es cocinar una paella valenciana en el campo, con su pollo, su conejo, sus judías verdes y su garrofón; o un arroz alicantino de marisco en una casa en la playa, con su salmorreta y su caldo de morralla; o un meloso arroz caldero con todo el sabor de la huerta murciana.

Da igual si el motivo de la reunión es intentar impresionar a los suegros o celebrar un cumpleaños. Con un arroz como Brillante Sabroz, el resultado solo tiene un nombre: éxito.

Una jornada en la que los dos tipos de personas de las que hablábamos al principio acabarán felices. Los primeros alucinarán con los aromas y los sabores intensos que van a experimentar en la mesa y los segundos con la satisfacción de un trabajo bien hecho.

El arroz que te salva en un día de prisas

Pero los arroces no siempre tienen que ser algo social, por eso no hay que renunciar a este plato tan típico de la cocina española si se nos antoja estando solos en casa.

Brillante Sabroz es el arroz perfecto para una receta improvisada con lo que haya por la nevera. Un sofrito sabroso que, además, servirá para rescatar las verduras que están a punto de ponerse malas, unas cuantas anillas de calamar y un buen caldo es todo lo que nos hace falta para disfrutar de un buen arroz en el momento en el que se nos antoje. Sin esfuerzo y en poco más de media hora; más rápido que cualquier delivery.

La prueba de que esto no son solo palabras es esta receta de arroz con calamares, un "platazo" lleno de sabor que triunfa siempre que se asoma por la mesa.