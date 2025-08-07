José Andrés (56), chef, desafía a la 'policía de la paella': "Para cocinar un buen arroz, usa las verduras que encuentres"

El chef José Andrés en un montaje de El Español iStock

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 10

Hace un par de años, en Longer Tables, el chef José Andrés volvía a poner sobre la mesa la eterna discusión entre lo que es paella y lo que en Valencia no se admite como tal.

El cocinero asturiano confesaba haber llamado "Paella de verduras" a la receta de un arroz con hortalizas publicado en su libro Verduras sin límites.

¿La razón? Para los valencianos, la única paella legítima es la que lleva pollo, conejo, garrofó y judías verdes; lo demás, según ellos, no es más que arroz con cosas.

Por eso, haciendo alarde de un gran sentido del humor, José Andrés sugiere que, para evitar enfrentamientos con la temida "policía de la paella", lo más prudente es referirse a estas preparaciones como arroz con verduras.

Haz el arroz con las verduras que tengas a mano

Más allá de esta anécdota divertida, este gran embajador de la cocina española, aprovecha para insistir en algo que es fundamental: no hay una única manera que sea la "correcta" de hacer un arroz con vegetales.

Él mismo reconoce que nunca emplea las mismas verduras ni sigue normas rígidas, sino que prefiere dejarse llevar por lo que ofrece el mercado.

"Si hay guisantes y espárragos, adelante con ellos. Si es temporada de alcachofas, habas o setas, mejor aún". La clave está en adaptarse a lo que la naturaleza nos ofrece en cada temporada y sentirnos más libres a la hora de cocinar.

Porque si algo tienen en común todas las buenas recetas de arroz, se llamen paellas o no, es que son una excusa perfecta para reunirnos en torno a la mesa con los que más queremos.

La clave siempre es el sofrito

Ahora bien, independientemente de los ingredientes utilizados, lo importante es conseguir que el arroz quede delicioso y eso José Andrés lo sabe, por eso no deja de insistir en la importancia de un buen sofrito de tomate y cebolla, cocinado con paciencia hasta que caramelice.

Al caramelizarse las verduras del sofrito se consigue un intenso sabor umami que, como dice el chef, es sinónimo de comida riquísima. Explica que puede cocinarse con antelación, para no ir con agobios en el momento de hacer el arroz.

Respecto a la forma de cocinar el arroz, José Andrés también tiene un consejo que darnos. Para él, lo ideal es un fuego directo, de leña o de gas, aunque una cocina de inducción a máxima potencia puede hacer el apaño si se trata de pocas raciones.

Aun así, si queremos ir un poco más allá, recomienda usar un buen quemador paellero, pues puede marcar la diferencia.