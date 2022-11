Cómo hacer arroz al curry para acompañar tus platos principales

Total: 28 min

Comensales: 2

Con un fondo ligeramente dulce, este arroz al curry es perfecto como acompañamiento, pero también incluso como plato principal ya que es perfecto para servir con dos huevos fritos por encima y listo. Normalmente, esta receta encuentra guisantes y zanahoria dentro, pero en esta ocasión se elabora únicamente con puerro bien pochado y las especias. La base siempre es un arroz largo tipo basmati que es ampliamente utilizado en la gastronomía india. Este es el mismo arroz que se utiliza para hacer el Jeera Rice (otra variedad de arroz indio de acompañamiento) o que se usa en el arroz con tofu al estilo thai.

No es picante, pero tiene un toque, es aromático y, sobre todo, rápido y fácil de hacer. Queda fenomenal acompañado de algún pescado a la plancha o de unas gambas salteadas a fuego fuerte. También de un poco de pollo asado.

Para su elaboración, lo mejor es no ceñirse únicamente el típico polvo de curry de bote, que puede ser un añadido, pero no como protagonista. Aquí no puede faltar el jengibre, el ajo, el garam masala o la cúrcuma, pero además se podría añadir cilantro en polvo, comino o pimentón. La receta comienza con el pochado y justo después añadiendo las especias para tostarlas y que salga todo su aroma.

Después, el secreto llegará con la cocción del arroz que debe quedar esponjoso y tierno. Para ello, es recomendable retirar los granos de arroz que se queden en la superficie del caldo cuando empieza la cocción. Cuando empieza a hervir y hay burbujas en toda la superficie del cazo será el momento de dejar el fuego suave, tapar y dejar cocinar durante 14 minutos. Tras este tiempo, sólo habrá que dejar el arroz reposando, tapado todavía, entre 10 y 15 minutos más ya que el arroz seguirá cocinándose durante este tiempo.

Guarnición de arroz al curry

Ingredientes Arroz basmati, 1 taza

Agua o caldo de verdura, 1 + 3/4 taza

Sal, 1 cucharadita

Aceite, 1 cucharada

Puerro, 1/2 ud

Jengibre fresco picado, 5 g

Diente de ajo, 1 ud

Cúrcuma, 1 cucharadita

Curry en polvo, 1 cucharadita

Garam masala, 1/2 cucharadita

Miel, 1/2 cucharadita

Paso 1

Quitar la parte de la raíz del puerro y también la parte verde. La parte blanca pelarla y cortarla a la mitad longitudinalmente, después picarla finamente. Pelar también el diente de ajo y picarlo muy finito. Hacer lo mismo con el jengibre.

Paso 2

En una olla, disponer el aceite y añadir el puerro, el ajo y el jengibre. Sofreír a fuego suave con un poco de aceite, removiendo constantemente, para que se poche a fuego suave y quede tierno.

Paso 3

Cuando esté tierno, incorporar todas las especias y mezclar bien, esperando que se calienten y se doren ligeramente.

Paso 4

Incorporar entonces el arroz basmati y subir el fuego ligeramente, removiendo para que tueste muy poco durante uno o dos minutos. Entonces, agregar el caldo o el agua ya calientes y también la miel. Subir el fuego y esperar a que rompa a hervir de manera uniforme por toda la superficie. Añadir sal.

Paso 5

Cuando haya roto a hervir, tapar y bajar el fuego al mínimo. Dejar cocinar 14 minutos. Tras ese tiempo, apartar del fuego y dejar sin destapar durante 15 minutos más. Entonces, remover con la ayuda de una espátula y servir.

