Martín Berasategui (65), chef: "El cochinillo al horno queda más tierno y jugoso si se asa con 2 vasos de agua"

0 votos

Total: 2 h 10 min

Comensales: 8

Si hablamos de celebrar la Nochebuena, en la mayoría de las casas en España la tradición se impone al cocinero y, al final, acabamos casi todos cenando más o menos lo mismo: marisco, cordero o cochinillo y, normalmente, cocinados con la misma receta año tras año.

Y, en parte, es esa repetición la que nos hace sentirnos "en casa", la que echamos de menos cuando estamos lejos o cuando ya no están los que habían estado siempre.

Si hablamos de cochinillo asado, un clásico en la España mesetaria, incluso grandes chefs, como Martín Berasategui, que es el cocinero español con más estrellas Michelín, usan el mismo truco que utilizan muchas abuelas para que el resultado sea un espectáculo.

Elegir el cochinillo

El éxito a la hora de preparar un cochinillo depende de conseguir una carne muy tierna y una piel crujiente y ligera. El camino para conseguir esto empieza a la hora de encargarlo o elegirlo en la carnicería.

Lo primero que tenemos que saber es que si alguien quiere vendernos un cochinillo que pese más de 5 kg -unos 4 kg después de retirar las vísceras-, en realidad nos está vendiendo otra cosa.

Si la pieza pesa más, ya no es un cochinillo, estará rico también, pero nunca tendrá ni la textura ni el sabor de lo que se denomina cochinillo.

En cuanto a procedencia, a la hora de elegir un cochinillo hay que tener en cuenta que el cochinillo segoviano es el de mejor calidad que se puede encontrar. Desde el año 2002 existe una marca de garantía que certifica la autenticidad de los mismos.

Esto hace que también sean los más caros y pueden rondar los 25-30 euros por kilo. Hoy en día, gracias a las tiendas online se pueden comprar en cualquier punto de España, pues en cuestión de horas podemos recibirlos en nuestra casa refrigerados y en condiciones óptimas.

Menos grasa que el cerdo

Según explica la Fundación Española de la Nutrición, el cochinillo tiene mayor contenido en agua que la carne de cerdo adulto, presenta valores semejantes de proteínas de alto valor biológico y una menor cantidad de grasa.

La carne de cochinillo aporta también minerales como cinc, potasio, fósforo y selenio. Si hablamos de vitaminas, estamos ante una de las carnes con mayor cantidad de tiamina (vitamina B1).

El truco de Martín Berasategui

Para conseguir esa piel crujiente y suflada tan característica del cochinillo, el chef más laureado de nuestro país utiliza manteca de cerdo para untarlo bien antes de meterlo en el horno. Así lo cuenta en su libro Cocina en casa con Martín Berasategui.

Para que el cochinillo no se pegue a la bandeja, el cocinero explica que debemos usar unas astillas de madera para que la piel no esté en contacto con la bandeja. Si no tenemos astillas de madera, podemos colocar alguna rejilla sobre la bandeja y, sobre ella, nuestro cochinillo.

También es clave poner dos vasos de agua en la bandeja, con cuidado de que el cochinillo no esté en contacto con ella, para que la humedad mantenga la carne hidratada durante toda la cocción.

Consejos Cocinillas 1. Si hay que añadir agua durante el horneado, debemos tener en cuenta lo siguiente: si es una bandeja metálica no habrá problema, pero si es de vidrio, de barro o de gres, debemos recordar que nunca se puede añadir agua fría si está caliente, porque el choque térmico la rompe. Así que, si usamos una fuente que no sea metálica y hay que añadir líquido, ¡tenemos que calentarlo antes! 2. Si vemos que algunas partes del cochinillo se están tostando demasiado al subir la temperatura -suele pasar en orejas, rabo o patas-, podemos evitarlo cubriéndolas con papel de aluminio.