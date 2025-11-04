Rosa González, madre cocinera: "Para que el pollo frito quede más crujiente, el truco es rebozarlo así en harina"

Rosa González, en un montaje de El Español. iStock / Instagram

Comensales: 4-6

Rosa González, conocida en redes sociales como @cocineraymadre, es una cocinera profesional de Dénia (Alicante) que ha conseguido una amplia comunidad en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

Su contenido se basa en recetas fáciles, caseras y económicas centradas en la cocina tradicional y cotidiana, lo que ha captado el interés de aquellas personas que buscan soluciones y propuestas prácticas para la alimentación del día a día.

En uno de sus vídeos, Rosa explica cómo preparar de forma fácil unos fingers o tiras de pollo crujientes que, asegura, "están buenísimos". "Si uno no se controla se puede comer una barbaridad, es como comer pipas", señala.

"Un entrante perfecto para cualquier ocasión, para un picoteo o un segundo plato; están deliciosos y son bien económicos y muy fáciles de hacer", añade.

Los fingers de Rosa

Los fingers de pollo son tiras de pechuga o solomillo de pollo empanadas y fritas, conocidas por su textura crujiente y sabor jugoso al interior.

Se popularizaron como un aperitivo o entrante en restaurantes de estilo americano, pero actualmente son habituales en todo tipo de cocinas por su facilidad y atractivo para grandes y pequeños.​

El proceso típico consiste en cortar las pechugas de pollo en tiras de pequeño tamaño. Estas se marinan con especias para potenciar el sabor.

El siguiente paso es empanarlas, normalmente pasando cada tira por harina, huevo batido y luego por pan rallado o panko (un tipo de pan rallado japonés especialmente crujiente). Finalmente, se fríen en abundante aceite caliente hasta dorar y se consumen recién hechas.

Ingredientes Pechugas de pollo limpias, 1/2 kg

Dientes de ajo, 2 (o ajo en polvo)

Limón, 1/2

Perejil fresco, 1 ramillete

Huevo batido

Pan rallado grueso

Aceite para freír

Sal, al gusto Paso 1 Corta los dientes de ajo en pequeños trozos (o usa ajo en polvo), deshoja un poco de perejil y córtalo también finamente. Ponlo todo en un bol amplio y agrega el zumo de medio limón. Paso 2 Corta las pechugas de pollo, primero en filetes gruesos y luego en bastones de un dedo de grosor. Paso 3 Mezcla las pechugas en el bol con la salsa y deja reposar todo tapado en el frigorífico de 1 a 2 horas. Paso 4 Pasado ese tiempo, coloca los bastones de pollo sobre un paño limpio de cocina encima de un papel absorbente para que se sequen y añade un poco de sal. Paso 5 En un plato, mezcla huevo batido y pan rallado grueso e impregna bien los bastones de pollo en la mezcla. Si quieres que queden más crujientes, pásalos antes por un poco de harina. Paso 6 Pon aceite a calentar en una sartén y fríe los bastones de pollo por tandas a fuego vivo. Tienen que quedar bien dorados y crujientes por fuera, pero tiernos por dentro. Paso 7 Saca el pollo de la sartén y colócalo sobre papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite y listo.

Los fingers de pollo se pueden acompañar de distintas salsas como

Existe una versión más saludable que se hornea en lugar de freír, manteniendo la textura crujiente, con alternativas como copos de maíz triturados en vez de pan rallado.

Su nombre, fingers, proviene de la forma alargada similar a los dedos humanos, lo que los hace ideales para comer con las manos y compartir en reuniones o fiestas. Se pueden congelar una vez empanados para freír directamente cuando se desee.

Para preparar una versión al horno más saludable de los fingers de pollo, se recomienda marinar el pollo y emplear rebozados alternativos como copos de maíz o panko, horneando en vez de freír y usando poco aceite.​