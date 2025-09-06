Joseba Arguiñano (40), chef: "El truco para hacer albóndigas en tiempo récord no es el sofrito ni una salsa comprada"

0 votos

Que las recetas rápidas no son cosa de cocineros profesionales es un mito que tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza. Hasta el chef más premiado tiene sus trucos para sacarse de la chistera platos que se preparan en tiempo récord.

En esta ocasión, la receta no puede ser más tradicional. Joseba Arguiñano se atreve a desafiar al recetario clásico y a los guisos de las abuelas preparando unas albóndigas exprés que, según cuenta, se trata de una receta que aprendió de su suegra.

El cocinero vasco no usa una salsa comprada; pero, inevitablemente, sí utiliza algunos trucos para terminar con unas albóndigas en el plato que, al menos a la vista, tienen muy buena pinta.

Así pues, la receta lo tiene todo para un día en los que vamos con prisa y nos apetece algo contundente que se pueda hacer rápido y sin esfuerzo.

Albóndigas en salsa exprés

En un vídeo subido a su perfil de TikTok, Joseba Arguiñano muestra cómo cocinar unas albóndigas en salsa que parecen hechas por cualquier abuela cocinillas; pero que hasta alguien que nunca haya cocinado en su vida es capaz de prepararlas con el mismo resultado.

El cocinero, como hemos dicho, usa algunos trucos, pero que no son magia, sino meros atajos para ahorrar tiempo y que pueden servir como idea para hacer nuestra propia versión de albóndigas exprés.

En primer lugar, utiliza unas albóndigas de carnicería, que nos ahorrarían en "trabajo" de hacer la masa y bolearla. Un buen truco si se elige un establecimiento de confianza en el que estemos comprando un producto procesado y no un ultraprocesado.

El segundo truco, y más impactante a juzgar por los comentarios del vídeo, consiste en utilizar una pastilla de caldo y agua para hacer la salsa. Para este punto, una buena opción podría ser usar una pastilla de caldo hecha por nosotros mismos o, directamente, sustituir el agua por un caldo casero.

Partiendo de esa base, Joseba Arguiñano prepara lo que se conoce como una velouté, que es una salsa típica de la cocina francesa, similar a la bechamel que se hace con caldo en vez de leche.

En algunos comentarios se critica que la salsa lleva demasiado aceite, pero eso es algo que puede deberse a un pequeño fallo en el montaje del vídeo, es posible que haya dejado fuera la parte en la que se retira el aceite de la fritura para dejar solo la cantidad necesaria para mezclar con la harina.

Si no fuera así, la salsa no quedaría con la textura que se aprecia en el emplatado. Por eso, en la explicación de la receta que os dejamos más abajo, hemos corregido este punto para que la salsa quede como debe.

Ingredientes Albóndigas de carnicería, 12 ud

Harina de trigo, 1 cucharada y un poco más para rebozar

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Patatas, 2 ud

Pastilla de caldo, 1 ud

Agua, 200 ml (se puede sustituir por caldo y no usar el de pastilla)

Sal, cantidad necesaria Paso 1 Pelamos las patatas y las cortamos en dados medianos, cuanto más pequeños, más rápido se harán. Paso 2 Ponemos una sartén amplia al fuego con aceite de oliva y, cuando esté caliente, añadimos las patatas. Las freímos hasta que estén doradas por fuera y las dejamos escurrir sobre una rejilla. Añadimos sal al gusto y reservamos. Paso 3 Pasamos las albóndigas por harina, retirando el exceso para que no se apelmace. Las freímos en la misma sartén y con el mismo aceite que hemos frito las patatas. Las doramos bien por todas las caras y las reservamos. Paso 4 En la misma sartén retiramos el exceso de aceite hasta dejar solo un par de cucharadas. Añadimos una cucharada de harina, la tostamos ligeramente para que no sepa a crudo y desmenuzamos encima la pastilla de caldo. Paso 5 Incorporamos poco a poco el agua mientras removemos hasta ligar una salsa ligera y sin grumos similar a una bechamel. Paso 6 Introducimos de nuevo las albóndigas en la sartén con la salsa y las dejamos cocinar durante unos minutos a fuego lento. Finalmente, las servimos en un plato acompañadas de las patatas fritas.

Más allá de las patatas fritas

Aunque acompañar las albóndigas en salsa con patatas fritas es un clásico, hay vida más allá de este tubérculo para servir de guarnición a un plato como este. Las ideas que vienen a continuación son solo algunos ejemplos: