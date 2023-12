Pierna de cordero asada con adobo peruano, la receta del chef del mejor restaurante del mundo

Total: 1 h 10 min

Comensales: 4-6

A veces un pequeño cambio en la manera de hacer las cosas preparando una receta da como resultado un plato con sabores totalmente diferentes, una suerte de efecto mariposa gastronómico que nos permite viajar a otras culturas con algo tan simple como añadir unas especias.

[Cómo asar una pierna de cordero con la receta del chef con más estrellas Michelin del mundo]

En estos días de celebraciones navideñas en las que el cordero es una de las carnes más demandadas os proponemos una forma diferente de comerlo, el cordero asado de siempre, como lo has hecho o lo han hecho en tu casa toda la vida, pero diferente, con un adobo que nos hará viajar a Perú de la mano de Virgilio Martínez, chef de Central, el mejor restaurante del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants.

[El truco de Virgilio Martínez, chef del mejor restaurante del mundo, para hacer un puré de patatas de escándalo]

La receta de esta pierna de cordero con adobo peruano, perfecta, por ejemplo, para la cena de Nochevieja, la hemos encontrado en su libro Lima (Neo Person, 2015), donde el chef habla de la importancia que ha tenido en su vida «el ingrediente emocional de los platos sencillos de mi abuela, que los convertía en experiencias inolvidables para mí, me he dado cuenta de hasta qué punto este aspecto es fundamental para transformar una buena comida en un acontecimiento memorable para todo el mundo. Lo que nos reúne en torno a la mesa es, por encima de todo, el deseo de compartir momentos felices».

La elaboración es tan sencilla como la de cualquier receta de pierna de cordero al horno que hayas preparado antes, el secreto está en el adobo con el que marinaremos la pieza antes de introducirla en el horno.

Ingredientes para asar una pierna de cordero con adobo peruano Pierna de cordero de unos 2 kg, 1 ud Para el adobo peruano Pasta de achiote, 400 g

Ajo, 2 dientes

Ralladura de naranja, 1 cucharadita

Zumo de 2 limones

Chile en polvo, 1 cucharada

Jalapeño o ají limo, 1 ud

Comino molido, 2 cucharadas

Miel líquida, 2 cucharadas

Pimienta negra recién molida, 1 cucharadita

Cebolla blanca, 1 ud

Sal, al gusto

Paso 1

En un bol lo suficientemente grande ponemos el achiote, los ajos prensados, la ralladura de naranja, el zumo de limón, el ají o chile en polvo, el jalapeño, las semillas de comino, la miel, la pimienta, la cebolla picada muy fina y sal al gusto, mezclamos todo bien hasta obtener una pasta con la que adobaremos el cordero.

Paso 2

Untamos bien la pierna de cordero con esta pasta y la dejamos en la nevera cubierta con papel film durante unas 3 horas.

Paso 3

Sacamos de la nevera y dejamos atemperar durante aproximadamente una hora. Mientras tanto, precalentamos el horno a 190 ºC.

Paso 4

Limpiamos la pierna de cordero con papel de cocina para retirar la pasta del adobo, pues ya ha hecho su función y, si no la limpiamos, se nos quemará en el horno dejando sabores no deseados. Ponemos la pierna ya limpia en una bandeja para asar y horneamos entre una hora y una hora y cuarto hasta que esté al punto deseado.

Paso 5

Sacamos el cordero del horno y lo tapamos ligeramente con un trozo de papel de aluminio para que conserve el calor, pero sin sudar, y lo dejamos reposar durante 15 minutos antes de trinchar y servir.

Sigue los temas que te interesan