Lentejas con chistorra, un guiso tradicional para todos los días

Total: 1 h 40 min

Comensales: 4

Las lentejas con chorizo son uno de los platos más clásicos de nuestra gastronomía. Versiones habrá tantas como colores, con más o menos verduras, con o sin patata, más o menos especiadas, pero ¿y qué tal sustituir el chorizo, uno de los elementos principales, por otro embutido de cerdo, como pueda ser la chistorra? el mismo ejemplo lo vimos con las lentejas guisadas con morcilla o las lentejas con salchichas. Porque, aunque se puede hacer con cualquier chorizo, escoger uno bueno para ello no es tarea fácil, algunos son idóneos para comerlos crudos y otros son mejores para guisar. No sería la primera vez que alguien hace lentejas y le queda el chorizo seco o deshecho.

La chistorra, sigue siendo, al igual que el conocido chorizo, carne de cerdo condimentada, en su caso solo con ajo y pimentón, por lo que nuestras lentejas resultarán con un sabor menos fuerte que con el chorizo que lleva en su preparación además otras especias y tiene un puntito picante.

La chistorra, al ser semicurada, y no curada, tiene una textura más suave, amable y, por tanto, jugosa. Lo único que hay que tener en cuenta es que, precisamente por esta causa, hay que cocinarla previamente, pero bastará con un salteado rápido en el que podemos prescindir de utilizar aceite, pues esta va a soltar ya su propia grasita. Yo prefiero saltearla por separado y no añadirla desde el principio en las lentejas, para que no se seque y para que no haya demasiada grasa en el guiso.

Verduras nos bastará simplemente con cebolla, ajo y zanahorias. Estas últimas las vamos a cocer enteras para después poder triturarlas aparte con un poco del caldo de la cocción, y añadir este puré para darle cuerpo a las lentejas y levantar su sabor. Y si bien es cierto que cocer legumbre lleva tiempo, se pueden dejar las lentejas a remojo la noche previa, con lo que de los 50 - 80 minutos de cocción aproximada y dependiendo del tipo de lenteja, la pardina común en mi caso, se puede ahorrar con este sencillo paso más de la mitad del tiempo de cocinado.

Terminaremos el plato con el jugo que ha soltado la chistorra al freír, pues esta grasita es el contrapunto perfecto al sutil dulzor del puré obtenido con las zanahorias trituradas. Y algo que recomiendo con los guisos, es siempre hacer de más y congelar, porque, a menos que lleven patata (que tras pasar por el congelador queda de textura harinosa), estas descongelan estupendamente y están como recién hechas. También me gusta darle por encima un toque crujiente así que he decidido desmigar unas cortezas / torreznos bien crujientes.

Cómo hacer lentejas con chistorra

Ingredientes Cebolla, 1 ud

Aceite de oliva, 3 cucharadas

Sal, c/s

Dientes de ajo, 2 ud

Hoja de laurel, 1 ud

Zanahoria, 3 ud

Lenteja pardina, 350 g

Caldo de pollo, 1.5 L

Cortezas de cerdo, 6 ud

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Chistorra, 220 g

Paso 1

Pelar la cebolla y trocearla finamente, en cuadraditos, estilo brunoise. Poner a pochar en la olla donde vayamos a hacer la cocción final del guiso, con un poco de aceite de oliva y de sal.

Paso 2

Cuando la cebolla esté bien tierna, añadir dos dientes de ajo pelados y una hoja de laurel. Incorporar también las lentejas, rehogar ligeramente y cubrir con agua o caldo de pollo o verduras. Agregar también una pizca de sal y las zanahorias.

Paso 3

Dejar cocinar el guiso a fuego alto hasta que rompa a hervir, en ese momento bajar al mínimo y tapar. Cocinar durante unos 50 - 80 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas.

Paso 4

Mientras tanto, en una sartén al margen, dorar la chistorra troceada previamente en porciones de bocado. A fuego fuerte, para que se selle rápidamente por fuera. Reservar junto con el jugo que haya sobrado también en la sartén.

Paso 5

Cuando las lentejas estén listas, triturar las zanahorias e incorporar el puré de nuevo y dejar cocinar cinco minutos más. Entonces, incorporar la chistorra y darle un punto de cocción final. Si queremos, terminar con un chorrito de la grasa de la chistorra por encima y poner a punto de sal y de pimienta negra al final de la cocción. Para terminar, desmigar las cortezas por encima.

