5 trucos para tener en cuenta a la hora de elaborar tu bubble tea

Las perlas de bubble tea de Tea Shop no contienen gluten, son veganas, no contienen colorantes artificiales y, como revolución a las perlas existentes en el mercado, el recubrimiento es agar, un gelificante que proviene de las algas marinas, con sabor neutro. Es apta para mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y para niños, aunque se aconseja que no lo tomen si tienen menos de 4 años. De hecho, son un interesante aporte de calcio.