Loli, cocinera: "La cena más deliciosa se hace con 1 lata de atún, 250 g de calabacín, dos patatas y una zanahoria"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 3-4

En muchas casas, la hora de la cena se parece más a una dura negociación diplomática que a ese momento tranquilo que todos deseamos después de un día de trabajo. Para muchos padres, conseguir que sus hijos pequeños coman verduras supone un reto para el que nadie nace entrenado.

Una tarea que implica enfrentarse a una batalla diaria entre caras de disgusto, platos apartados y el temido "no me gusta" antes incluso de probar.

Sin embargo, hay una solución que rara vez falla y son las tortitas y hamburguesas de verduras. Este formato, atractivo y fácil de comer, transforma ingredientes que suelen generar rechazo entre los pequeños -como el brócoli, la zanahoria o el calabacín- en bocados crujientes por fuera, tiernos por dentro y de apetecibles colores dorados.

No se trata de "engañar", sino de adaptar la presentación de las verduras a los gustos infantiles. Al incorporar legumbres, cereales o queso, se consigue además un aporte equilibrado de proteínas y fibra, ideal para etapas de crecimiento.

Para los padres, el beneficio es doble, pues, por un lado, todos en casa disfrutan de una cena equilibrada y, por otro, no hay necesidad de pasar horas en la cocina.

Tortitas de calabacín con atún

Un clásico entre las tortitas de verduras son las tortitas de calabacín y atún como las que comparte Loli, la cocinera delante de la cámara del canal de YouTube que lleva su nombre, La cocina de Loli Domínguez.

No hacen falta muchos ingredientes, pero sí algún pequeño truco que Loli no duda en compartir con todos sus seguidores.

Explica que la base de la masa para hacer estas tortitas es la patata y la zanahoria cocidas, que recomienda cocer con su piel, ya que "la piel sale perfectamente tirando con la punta de un cuchillo" y así se aprovecha mejor su textura y sabor.

El calabacín, protagonista de la receta, preferiblemente debe rallarse con el rallador grueso, pues es mucho más rápido que trocearlo muy fino con un cuchillo.

Para que, una vez rallado, no humedezca en exceso la masa, el truco de Loli consiste en salarlo ligeramente y dejarlo reposar 15 minutos. Así, "va a soltar un poco el jugo que tiene y nos quedarán unas tortitas muy ricas", comenta.

Pasado ese tiempo, insiste en que hay que escurrirlo bien con las manos, por montoncitos, para quitar el exceso de agua. Este paso es clave para evitar una masa aguada y conseguir que la masa sea lo suficientemente manejable para hacer unas tortitas bien compactas.

Loli aconseja también rallar o picar muy fina la cebolla o cebolleta para que se integre bien en la mezcla sin aportar trozos molestos. Esto es importante, pues en esta receta la cebolla se incorpora cruda a la masa, pero no habría ningún problema en cocinarla antes en el caso de que no nos guste el sabor de esta hortaliza cruda.

La masa puede prepararse con antelación y eso nos indica que esta es también una buena receta para darle una segunda vida a alguna patata cocida que sobre.

"Podemos cubrir el recipiente con papel film y dejarlo en la nevera hasta el momento de que las vayamos a hacer", incluso desde la mañana hasta la noche sin problema.

Para cocinarlas, utiliza una sartén con muy poco aceite, a fuego medio-bajo y tapada, para que se hagan por dentro sin quemarse. El grosor ideal, según indica, es de "poquito más de un centímetro", aunque lo deja a gusto de cada uno.

Tortitas de calabacín de Loli Domínguez