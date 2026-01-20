Alfredo Vozmediano, chef: "Para que la ensaladilla rusa quede espectacular, usa 3 zanahorias, 2 patatas y 20 g de mantequilla"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

La ensaladilla rusa es como las croquetas: se hace en casi todas las casas en España, pero en cada una la hacen a su manera. En el sur, con las patatas chafadas hasta hacerlas casi puré; en el norte, con las patatas y las zanahorias en dados para que conserven su textura...

Con atún o con bonito, con encurtidos variados o solo con aceitunas, con la mayonesa mezclada en caliente para que quede más cremosa o simplemente cubriéndolo todo cuando se ha enfriado... las opciones para elegir son infinitas, tantas como recetas nos podemos encontrar.

Y, cuando la que nos encontramos es la receta de un chef que ha trabajado en alguno de los restaurantes más prestigiosos del mundo, como Noma o Disfrutar, no nos queda más remedio que rendirnos ante la genialidad que resulta una ensaladilla como la que propone Alfredo Vozmediano.

Ensaladilla rusa sin atún

La que propone este cocinero madrileño no es una ensaladilla al uso, pues no lleva ni atún, ni huevo cocido ni los también frecuentes guisantes de las ensaladillas que tenemos más vistas. Tampoco lleva, afortunadamente, infinitas tiras de pimiento rojo asado a modo de decoración.

La suya es tan fácil de hacer como una ensaladilla tradicional, pero es digna de ser servida en un restaurante de alta cocina y, por supuesto, en cada una de nuestras casas.

La receta con todos sus secretos la compartió en sus redes sociales y no tardó en recibir comentarios positivos por su originalidad.

Parte de patatas y zanahorias cocidas con piel, que se pelan cuando están tibias y se aplastan con un tenedor hasta tener una especie de puré rústico. Vozmediano explica que a él le gusta más la ensaladilla utilizando esta técnica.

Pero la fiesta llega con algunos ingredientes que casi nadie esperaría encontrar en una ensaladilla, pero que lo cambian todo.

En primer lugar, Vozmediano dora en la sartén 100 gramos de guanciale, una chacina italiana que se elabora con papada de cerdo sazonada y curada. Puede sustituirse por panceta o papada ibérica curada, en último caso, por beicon.

Los taquitos crujientes de guanciale aportan un contraste de texturas maravilloso y la grasa que suelta al cocinarla, Vozmediano la emplea para preparar la mayonesa con la que bañará las patatas y las zanahorias.

El segundo supertruco del chef es la salsa de mantequilla y yema curada, un capricho de alta cocina que se prepara con yemas de huevo, salsa de soja y mantequilla tostada.