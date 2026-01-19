Dani García (50), chef: "El truco para unos huevos rellenos más ricos es esta mayonesa con 3 pimientos de bote"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Una de las cosas que casi nunca falta en mi nevera es un táper con huevos cocidos. Conservados en frío y sin pelar, se mantienen en buen estado durante una semana, lo que resulta muy práctico para añadirlos a ensaladas, sopas o preparar aperitivos rápidos.

Precisamente, si hablamos de aperitivos con huevos, una opción muy habitual son los huevos rellenos. Es una tapa clásica que se prepara desde tiempos inmemoriales tanto en bares como en casas de toda España y, si los huevos los tenemos ya cocidos, se prepara en muy poco tiempo.

La receta más básica es ampliamente conocida: se cortan los huevos por la mitad, se retiran las yemas, se mezclan con atún y mayonesa, y se rellenan los huecos con esta mezcla.

Huevos rellenos con 3 estrellas

El chef Dani García, responsable de restaurantes como Smoked Room (2 estrellas Michelin), Bibo, Tragabuches, Leña o Lobito de Mar, también ha compartido este tipo de recetas tradicionales a lo largo de su carrera en libros, programas de televisión y redes sociales.

En un episodio del programa Hacer de comer, emitido por RTVE hace algunos años, explicó un truco que, a todas luces, mejora la receta clásica de los huevos rellenos.

Se trata de un pequeño paso que consiste en añadir a la mayonesa unos pimientos del piquillo caramelizados. Un detalle muy sencillo pero que lleva el sabor del relleno al siguiente nivel en la escala de lo delicioso.

La técnica es sencilla, solo hay que colocar tiras de pimiento del piquillo, ya sea de lata o de bote, en una sartén sin aceite y calentarlas hasta que empiecen a dorarse. Cuando comienzan a deshidratarse, se incorpora el jugo de los pimientos y se deja reducir.

Según Dani García, el sabor que adquieren los pimientos tras este paso no tiene nada que ver con el que tienen recién sacados del bote.

Una vez fríos, se mezclan con la mitad de la mayonesa y se trituran juntos. El resultado es una salsa más ligera, que el chef emplea para cubrir los huevos previamente rellenos con la mezcla habitual de mayonesa, yema y atún.

Otro truco que nos podemos guardar en favoritos por lo útil que resulta es el que apunta el chef para facilitar el rallado del huevo duro. En vez de usar un rallador o un tenedor, lo pasa por un colador presionándolo con los dedos. El resultado es maravilloso.

Ingredientes Huevos, 8 ud

Zumo de limón, 1 cucharada

Aceite de oliva suave, 300 ml

Mostaza, 1 cucharada

Pimientos del piquillo, 3 ud

Aceitunas negras, 6 ud

Atún en conserva escurrido, 120 g

Perejil fresco

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Ponemos seis huevos a cocer en un cazo con agua y sal. Contamos 9 minutos desde que el agua comienza a hervir, los retiramos, los enfriamos bajo el grifo o en agua con hielo y los reservamos. Paso 2 Mientras tanto, ponemos los otros dos huevos en el vaso de una batidora de mano junto con el aceite, el zumo de limón y una pizca de sal. Batimos hasta obtener una mayonesa espesa. Paso 3 Pelamos los huevos duros y cortamos cuatro de ellos por la mitad a lo largo. Retiramos con cuidado las yemas y las colocamos en un bol. Paso 4 Mezclamos las yemas con la mostaza, el atún escurrido y unas cucharadas de la mayonesa recién hecha. Rectificamos de sal y pimienta si fuera necesario. Paso 5 Con ayuda de una cuchara o manga pastelera, rellenamos las mitades de clara con esta mezcla procurando que queden bien colmadas, con copete. Paso 6 En una sartén, caramelizamos ligeramente los pimientos del piquillo troceados, a fuego suave, hasta que pierdan el exceso de líquido y se empiecen a dorar. En ese momento, añadimos parte del jugo y lo dejamos reducir. Enfriamos. Paso 7 Trituramos los pimientos caramelizados junto con la mayonesa restante hasta obtener una salsa de textura fina y fluida. Paso 8 Salseamos los huevos rellenos con esta mayonesa de pimientos del piquillo. Paso 9 Desmenuzamos los dos huevos duros restantes pasándolos por un colador de malla fina y repartimos este huevo "rallado" sobre los huevos rellenos. Paso 10 Finalmente, decoramos con aceitunas negras picadas y perejil fresco picado muy fino. Servimos fríos o a temperatura ambiente.

Más ideas de rellenos para huevos

Los huevos rellenos son también una receta "comodín", pues más allá de la receta clásica, se admiten rellenos de todo tipo que, muchas veces, nos servirán para hacer limpieza de nevera. A continuación, os proponemos algunas ideas, pero la imaginación y lo que haya por la nevera son el límite.