Conchita (84), abuela aragonesa, y su aperitivo más fácil de Navidad: "El truco es pochar los pimientos de bote 4 minutos"
Una receta fácil, rápida y deliciosa para impresionar a tus invitados estas fiestas.
Más información: 7 regalos 'cocinillas' de amigo invisible por menos de 10 euros que todo el mundo necesita (aunque aún no lo sepa).
- Total: 13 min
- Comensales: 3-4
Queda una semana para que empiece oficialmente el ciclo de comidas y cenas de Navidad y algunos ya se estarán preguntando qué pueden cocinar esos días a sus invitados.
¿Una receta fácil y rápida o un plato más elaborado? Conchita Polo, la famosa abuela influencer de Zaragoza, lo tiene claro: cuando recibe visitas le gusta preparar un aperitivo resultón y sencillo para impresionarlas que cualquiera puede preparar en casa.
"Os va a encantar", asegura Conchita al principio del vídeo donde detalla paso a paso cómo elaborar este manjar: unas tostas de pimientos del piquillo, anchoas y alioli.
Tostas de pimiento y anchoas
Como veis, sólo se necesita pan, pimientos del piquillo, anchoas del Cantábrico y alioli para tener listo este aperitivo supersabroso y económico que no pasará desapercibido.
En este caso, Conchita usa alioli ya preparado, pues aguanta más tiempo, aunque explica que también puede hacerse de forma casera, a mano con un ajo, "y queda muy bueno", afirma.
Ella lo prepara con una yema de huevo (como lo hacía su abuela), un ajo, y "gota a gota el aceite y removiendo". En este artículo tenéis explicado cómo hacer alioli en casa, por si preferís hacerlo vosotros en lugar de comprarlo ya hecho.
Ingredientes
- Pan de hogaza, 2 rebanadas
- Anchoas del Cantábrico, 16
- Pimientos del piquillo de bote enteros, 8
- Alioli, al gusto
Paso 1
Pon los pimientos en la sartén con un chorrito de aceite y póchalos durante 3 o 4 minutos para que estén más buenos. Reserva.
Paso 2
Introduce las rebanadas de pan en el horno con la opción de 'grill' activada durante 3 minutos y sácalas cuando estén tostadas.
Paso 3
Extiende el alioli sobre las tostadas y, después, los pimientos de piquillo, cuatro en cada tostada.
Paso 4
Para terminar, incluye las anchoas, ocho en cada rebanada, y disfruta.
Es muy sencillo: ella propone calentar una sartén, poner un poco de aceite y dejar pochar los pimientos unos tres o cuatro minutos. "Le da más gracia", asegura.
@maximiliana.es Tostadas de Conchita 👩🏻🍳👩🏻🍳 #abuelaconchita #tostadas #tosta #receta #recetasfaciles #cocina #cocinafacil #cocinacasera #fy #fyp #parati #pimientosdelpiquillo #alioli #anchoas ♬ original sound - Maximiliana
Como veis, se trata de un aperitivo supersimple y fácil de hacer para estas Navidades, incluso podéis contar con la ayuda de los más pequeños de la casa para untar el alioli y colocar los pimientos y las anchoas, de manera que participe toda la familia y mantengáis entretenidos a los niños.
Variaciones de la receta
Si quieres darle otro toque a este aperitivo puedes sustituir el alioli por queso crema suave (como mascarpone o ricotta) y calentar las anchoas brevemente en una sartén con un poco de azúcar moreno hasta que se caramelicen ligeramente, creando así un contraste dulce-salado.
También puedes intercambiar el alioli por yogur griego y agregar rodajas finas de remolacha asada bajo los pimientos. La dulzura de la remolacha contrasta magistralmente con la salinidad de las anchoas, además de otorgar un color muy atractivo al conjunto.