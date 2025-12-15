Confirmado por las abuelas vascas: "Estos son los 21 pintxos más fáciles para triunfar en la comida de Navidad"

Soy una ferviente admiradora de los pintxos vascos y no me canso de repetir que son una de las mejores opciones para cuando se celebran comidas con muchos invitados, como suele ser la comida de Navidad.

En esos días en los que la casa se llena de gente y abrigos que no caben en el perchero, en los que la banda sonora la pone el murmullo de las conversaciones cruzadas, estos pequeños bocados que se pueden comer de pie y con las manos permiten que nuestros invitados interactúen más cómodamente mientras comentan el año.

Para los que cocinamos, además, nos regalan un valioso margen de tiempo para dar los últimos toques al plato principal, ya sea un asado tradicional o un pescado propio de estas fiestas.

Pienso también que, para los invitados, resulta mucho menos violento poder disfrutar desde el primer instante de unos aperitivos a modo de picoteo informal -quizá acompañados de un caldo caliente o de una copa de vino- que hacerlo sentados a la mesa junto al sitio vacío de quienes aún no han llegado.

Más allá de estas manías personales y totalmente subjetivas, dejarse abrazar por el espíritu de una abuela vasca y preparar un picoteo a base de pintxos al estilo de una taberna de Donostia es fácil de hacer y es también una excelente manera de aprovechar restos de comidas y cenas navideñas anteriores, algo muy habitual en estas fechas en las que se encadenan celebraciones y encuentros familiares.

El origen de los pintxos vascos

Según explica la revista Con mucha gula, se cree que los pintxos nacieron en la década de los 30 del siglo XX en el bar La Espiga de Donostia.

En esa época, esta capital vasca era el destino favorito de muchos veraneantes procedentes del resto de la península y a este bar, buscando atraer a estos visitantes, se le ocurrió ofrecer pequeñas porciones de comida muy bien presentadas. Sin proponérselo, con esta acción revolucionaron la manera de disfrutar del aperitivo.

Un siglo más tarde, las barras de pintxos son parte del patrimonio gastronómico de todo el País Vasco y la variedad es casi interminable, porque cada establecimiento tiene sus especialidades y la innovación es constante.

Aunque para elaborar los pinchos se combinan solo unos pocos elementos, la cantidad de combinaciones es, como diría el gran Martín Berasategui, estratosférica.

El montaje de los pintxos

En la mayoría de los casos, los pintxos van montados sobre una rebanada de pan fresco o tostado. Aunque hay algunas excepciones en las que la base puede ser una pequeña tartaleta de hojaldre o de masa brisa, una rodaja algo gruesa de patata frita crujiente, una croqueta o, incluso, que los elementos del pintxo se presenten en forma de rollito.

Aunque pueden ser calientes, la mayoría son bocados fríos y se montan apilando los distintos ingredientes que se sujetan con un palillo.

A continuación, os dejamos 21 ideas de pintxos para convertir el salón de vuestra casa en una barra al más puro estilo donostiarra en la que disfrutaría cualquier abuela vasca.