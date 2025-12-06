El plato que reúne a un pueblo de Murcia para desayunar cada 7 de diciembre: lo preparan más de 300 voluntarios

Un plato de gachas manchegas que son algo distintas a las gachasmigas

Total: 2 min

Comensales: 8

No son pocas las tradiciones gastronómicas españolas que están ligadas a una celebración religiosa. Las torrijas en Semana Santa, el turrón en Navidad o los canelones por San Esteban son algunas de las más conocidas, pero también hay otras, como la de este pueblo del que os hablaremos hoy, que lo son mucho menos y son realmente curiosas.

Hay que irse hasta Yecla, una ciudad de la Región de Murcia conocida por su producción vitivinícola, su gastronomía y su patrimonio cultural.

Gran parte de su fama como destino gastronómico le viene por pertenecer a la denominación de origen D.O. Yecla, reconocida por la calidad de sus vinos, especialmente los elaborados con la variedad de uva Monastrell. Estos vinos tintos y rosados son muy apreciados tanto a nivel nacional como internacional.

Las gachasmigas de Yecla

Entre sus tradiciones culinarias, hay una receta que tiene todo el protagonismo en las fiestas de la Virgen, las gachasmigas, un plato a medio camino entre las gachas manchegas y las migas de harina que se hacen en Almería.

Las gachasmigas yeclanas no son ni tan blandas como las primeras ni tan sueltas como las segundas, sino que tienen un aspecto similar al de una tortilla con una costra dorada y crujiente.

Las gachasmigas, tradicionalmente, se comían directamente de la sartén acompañadas de algunos encurtidos, pues la acidez del vinagre es muy adecuada para equilibrar la grasa que llevan. También se pueden degustar acompañadas de embutidos frescos cocinados en la lumbre.

Aunque las gachasmigas pueden consumirse en cualquier momento del día, los yeclanos las prefieren a la hora del desayuno/almuerzo junto a un vino tinto de la Denominación de Origen Yecla, que realza el sabor del plato.

Es tradición degustarlas durante la Alborada, en la madrugada del 7 de diciembre, antes de la Bajada de la Virgen. Tras la tradicional ceremonia de disparos de arcabuz con "arcas cerradas" en el atrio de la basílica, las gachasmigas se convierten en el alimento perfecto para recuperar energías y continuar con las actividades festivas.

Una fiesta benéfica

Como parte de las actividades que se llevan a cabo durante las fiestas en honor a la Virgen, la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla en colaboración con otras entidades y algunas tiendas locales que aportan los ingredientes, organizan las Gachasmigas Populares a beneficio de las Hermanitas de la Anunciación.

Desde su primera edición en 2014, se ha convertido en un acto multitudinario que congrega a miles de personas en la calle San José, donde más de 300 voluntarios se encargan de remover las más de 200 sartenes que se emplean para cocinar las gachasmigas que desayunarán los asistentes.

La receta para hacerlas en casa

Aunque, sin duda, disfrutar de la fiesta es uno de los alicientes de este plato popular, no hay que irse hasta Yecla para disfrutar de él. Solo hacen falta unos pocos ingredientes y seguir unos pasos muy sencillos para que las gachasmigas yeclanas formen parte de alguno de nuestros menús.