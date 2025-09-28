Dani García (49), chef Michelin, tajante: "Para que las croquetas congeladas queden perfectas, hay que freírlas a 160 ºC"

0 votos

Las croquetas son una de las preparaciones caseras que mejor aguantan la congelación, por eso siempre que nos ponemos al lío merece mucho la pena hacer cantidad suficiente como para dejarle un regalo a nuestro yo del futuro en forma de croquetas listas para freír.

Porque son tan agradecidas que pueden ir directas desde el congelador a la sartén (o a la freidora). Ahora bien, para evitar que queden frías en el centro o que se achicharre el rebozado, debemos tener en cuenta algunos consejos como los que nos dio el chef Dani García cuando presentaba el programa Hacer de comer en RTVE.

En primer lugar, el chef recomienda hacer croquetas de pequeño tamaño cuando son para congelar. Así será más fácil que el calor llegue al centro. En COCINILLAS, somos conscientes de que, por acabar antes, nos pueden entrar ganas de hacer croquetas gigantes, pero para congelar no es buena idea.

También debemos tener cuidado durante el proceso de congelación para que las croquetas no se peguen unas a otras. El truco para conseguirlo es colocarlas en una bandeja bien separadas y congelarlas así. Una vez que hayan endurecido, ya podremos pasarlas a una bolsa.

Otro punto importantísimo a la hora de freír croquetas congeladas es la temperatura del aceite, que debe ser menor que cuando freímos una croqueta que no lo está.

Si una croqueta "normal", se debe freír a 180-190 ºC para que se dore bien por fuera y se caliente la bechamel, una congelada debe freírse a 150-160 ºC para que se descongele por dentro sin quemarse por fuera y, en el último momento, tal como explica Dani García, se subirá la temperatura para que se dore por fuera.

Las croquetas de cocido de Dani García

Croquetas de aprovechamiento de Dani García

Como buen chef de alta cocina, durante el programa, el marbellí propone aprovechar los distintos restos del cocido para elaborar un surtido de croquetas de tres sabores distintos partiendo de la misma bechamel. Algo así como una receta 3 en 1.

Para las carnes de pollo y jamón, el chef sugiere unas croquetas aromatizadas con hierbabuena que recuerdan un poco a los 'bolos do pote' que se sirven con el cocido gallego.

Para las sobras de morcilla, una mezcla de manzana y piñones rehogados; y, para las sobras de chorizo, unos dátiles. La morcilla y el chorizo son embutidos de cerdo que combinan genial con ingredientes dulces como la miel o la manzana, así que estas mezclas lo tienen todo para ser un éxito.

Dani García, para no complicarse la vida, sugiere hacer una única bechamel con cebolla, leche y caldo del cocido que, una vez lista, se divide en tres partes a las que añadiremos los distintos rellenos.

Luego ya será elección de cada uno si se sirven las croquetas en distintas fuentes indicando su sabor o si, por el contrario, se sirven todas en una fuente para que la sorpresa sea aún mayor.

Gran parte del éxito de estas croquetas depende de usar un buen caldo cuyo sabor potenciaremos con los rellenos que propone el chef.