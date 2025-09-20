Ferran Adrià (63 años), chef español, y su receta de aperitivo fácil: con una lata de mejillones y lista en 5 minutos

0 votos

Total: 1 h

La de este aperitivo puede que sea una de las recetas de Ferran Adrià que más ha dado que hablar. La compartió durante el confinamiento de 2020 en el Twitter de entonces y no tardaron en aparecer comentarios que se multiplicaban por momentos.

El chef que, como tantos otros, aprovechó los días que la pandemia nos tuvo confinados para compartir su saber gastronómico, lo hizo en forma de "propuestas muy sencillas, originales y ricas". El resultado fue que acabó haciéndose viral con una receta que él mismo bautizó como "Dúo de mejillones".

Una receta que sorprendió por su simpleza, pero que en su sencillez se condensa gran parte de la filosofía del chef catalán. Adrià sugiere una preparación que es lógica pura, aunque muchos lo tomaran como una broma.

Mejillones en escabeche exprés

Seguimos con propuestas muy sencillas, originales y ricas. Hoy vamos a elaborar un “dúo de mejillones” con una sencilla idea para escabecharlos al momento. #SeguimosConectados pic.twitter.com/GEpUpWVGTs — Ferran Adrià (@ferranadria) May 9, 2020

El motivo de tanto revuelo fue que más de uno se quedó boquiabierto al ver cómo Ferran Adrià, chef que consiguió que su restaurante El Bulli tuviese tres estrellas Michelin y fuese elegido como el mejor del mundo hasta en cinco ocasiones, preparaba unos mejillones en escabeche abriendo una lata de mejillones en escabeche.

Si nos quedáramos solo con el resumen, es cierto que puede sonar a tomadura de pelo y nada más lejos de la realidad.

Es cierto que Adrià utiliza una lata de mejillones en escabeche para preparar su "Dúo de mejillones", por un lado, los propios moluscos de la conserva y, por otro, unos mejillones frescos cocidos que se escabechan con el líquido de la conserva.

Y ahora pensemos, nos encanta el sabor del escabeche de las latas; aunque el punto de cocción de los mejillones enlatados nunca es el mejor, pues así debe de ser para garantizar su conservación.

Por otro lado, unos mejillones frescos cocidos en su punto, jugosos a más no poder, son una delicia en sí mismos. Ferran Adrià se limita a unir lo mejor de ambos mundos, los mejores mejillones -los frescos- con el escabeche de una buena conserva. Receta con cero desperdicio y en tiempo récord, una genialidad.

Cómo hacer mejillones en escabeche

Aunque la receta de Ferran Adrià es insuperable en lo que a sencillez se refiere, hacer un escabeche rico en casa tampoco es algo complicado. Se trata de una elaboración económica, sobre todo si se compara con el precio de una conserva de primera calidad.

Desde COCINILLAS os animamos a que os pongáis manos a la obra con vuestro propio escabeche que, al igual que el de la lata de Ferran Adrià también podremos reutilizarlo incorporando nuevos mejillones cocidos si los primeros se acaban rápido.