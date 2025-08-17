Jesús Sánchez (61), chef con 3 estrellas Michelin, arrasa con una lata de sardinas: una receta sana y en 15 minutos

0 votos

Es un error pensar que los grandes cocineros, esos que cocinan en restaurantes elogiados por la crítica, cocinan siempre platos tan elaborados que solo están al alcance de unas pocas manos privilegiadas.

Una muestra de esto es la sencilla receta que elabora Jesús Sánchez, chef español con tres estrellas Michelin, con una simple lata de sardinas y unas cuantas verduras.

Se trata de unas sardinas con una escalivada exprés que puede servirse sobre una fina tosta de pan para un aperitivo delicioso o en un plato y en una ración más abundante como una cena rápida y equilibrada.

Una receta exprés y muy saludable

Una lata de sardinillas y unas cuantas hortalizas es lo único que necesita este cocinero navarro, aunque cántabro de adopción, para preparar esta delicia cuya receta podemos ver en un vídeo subido a su canal de YouTube.

Se trata de una receta que puede ser muy versátil, pues lo mismo nos puede solucionar una cena que un aperitivo en muy pocos minutos.

Si la servimos como cena, las hortalizas que usan aportan una cantidad generosa de agua, fibra y micronutrientes esenciales como magnesio, potasio así como folatos y vitaminas con funciones antioxidantes. El pimiento, por ejemplo, contiene vitamina C y provitamina A; la berenjena es rica en polifenoles.

Con estos ingredientes, la escalivada exprés que prepara Jesús Sánchez es un plato muy saciante, pero con muy pocas calorías, algo que es perfecto cuando lo que se busca es una cena ligera, especialmente, si se modera el uso de aceite empleado para aliñar las verduras.

Por otra parte, las sardinillas de lata suman proteínas de alto valor biológico al plato, así como ácidos grasos omega-3 que son beneficiosos para la salud que se complementan con los ácidos grasos monoinsaturados que aporta el aceite de oliva virgen extra.

Si se opta por la presentación como tosta, el pan aporta carbohidratos que aumentarán el valor energético, aunque esto dependerá del tipo de pan utilizado.

Jesús Sánchez utiliza una tosta de lo que se conoce como pan sardo o pan carasatu, que es una lámina finísima de pan crujiente que sirve como soporte sin resultar pesada, aunque podría utilizarse una rebanada de pan tostado si lo que se busca es un bocado más contundente.

Ingredientes para hacer una tosta de sardinas y escalivada Sardinillas en aceite de oliva, 1 lata

Pimiento rojo, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Berenjena, 1 ud

Calabacín, 1 ud

Sal, al gusto

Pimienta molida, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Tostas, 8 ud

Cebollino, para espolvorear al final Paso 1 Colocamos el pimiento rojo, la cebolla, la berenjena y el calabacín enteros en un bol apto para microondas. Paso 2 Tapamos con papel film resistente al calor y cocinamos a potencia máxima (900 W) durante 10-12 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas. Dejamos reposar unos minutos antes de retirar el film con cuidado de no quemarnos con el vapor. Paso 3 Cuando las verduras estén templadas, retiramos las pieles y las partes duras. Troceamos las partes comestibles en dados pequeños y las colocamos en un cuenco. Paso 4 Añadimos sal, pimienta negra recién molida, aceite de oliva virgen extra y un poco del aceite de la lata de sardinillas. Mezclamos para que se integre todo. Paso 5 Repartimos la escalivada sobre las tostas de pan y colocamos encima las sardinillas escurridas. Paso 6 Picamos el cebollino fresco y lo espolvoreamos sobre las tostas justo antes de servirlas.

