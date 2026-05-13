Dani García (50 años), chef: "La salsa más fácil para pasta se hace con 50 g de mantequilla y 150 g de queso parmesano"

El chef Dani García en un montaje de El Español

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Cinco ingredientes y menos de 15 minutos. Así se podría resumir la receta de los espaguetis cacio e pepe, uno de los platos más sencillos de la cocina romana y, al mismo tiempo, uno de los que más se resisten cuando no se conoce el truco.

Dani García (Marbella, 1975), chef que ha llegado a lo más alto en la guía Michelin, acaba de publicar un vídeo en su canal ComoDani en el que prepara esta receta paso a paso y comparte esos trucos para que la salsa quede cremosa y sin grumos.

"Es una receta superhumilde que utilizaban los pastores porque se cocina con muy pocos ingredientes", explica el chef malagueño.

Pero que nadie se confíe, advierte: "A pesar de que lleva muy pocos ingredientes tiene facilidad de cortarse". Precisamente por eso, Dani García insiste en que hay que seguir bien todos los pasos.

El truco del almidón: menos agua, mejor salsa

El primer truco de Dani García consiste en hacer justo lo contrario de lo que se indica en cualquier libro de cocina italiana o en cualquier paquete de pasta.

Dani García recomienda cocer la pasta con la cantidad justa de agua. Al reducir la cantidad de líquido, el almidón que suelta la pasta se concentra mucho más en el agua de cocción.

Ese almidón actúa como emulsionante natural y es el responsable de que el queso se integre en una salsa homogénea en lugar de formar grumos.

"Así conseguimos que esa agua tenga mucho más almidón y ese almidón va a hacer que nos emulsione el pecorino y el parmesano perfectamente sin cortarse", explica García.

El segundo truco tiene que ver con el control de la temperatura. Este es el error que más cometemos en casa.

Para que el resultado sea perfecto, el agua de cocción que se mezcla con el queso rallado nunca debe superar los 65 °C.

El tercer truco de Dani García consiste en tostar brevemente la pimienta en seco para que los aceites esenciales del grano se liberen y aporten un perfume más intenso a la mantequilla.

El resultado, según el propio García, habla por sí solo: "Está de locos la verdad. Buenísima, buenísima, buenísima". Una receta de cinco ingredientes que, bien hecha, se convierte en un plato de restaurante.

Ingredientes Ingredientes Espaguetis, 100 g

Queso pecorino rallado, 50 g

Queso parmesano rallado, 150 g

Mantequilla, 60 g

Agua de cocción de la pasta, 120 ml

Pimienta negra molida, cantidad necesaria

Sal, 10 g por cada litro de agua Paso 1 Cuece los espaguetis en una olla con menos agua de la habitual y una pizca de sal. De este modo, el agua acumulará más almidón, imprescindible para la emulsión. Paso 2 Reserva 120 ml del agua de cocción cuando falten unos tres minutos para que la pasta esté al dente. Paso 3 Mezcla los quesos pecorino y parmesano rallados en un bol amplio. Vierte el agua de cocción reservada y remueve con energía hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Puedes hacerlo también en una batidora de vaso. Paso 4 Calienta una sartén a fuego medio-alto y tuesta la pimienta negra recién molida durante unos segundos hasta que empiece a liberar su aroma. Paso 5 Añade la mantequilla a la sartén, deja que se funda e incorpora los espaguetis escurridos. Mezcla bien. Paso 6 Apaga el fuego y vierte la crema de queso sobre la pasta. Remueve con movimientos envolventes hasta que la salsa cubra cada espagueti de forma uniforme. Paso 7 Sirve de inmediato con un poco más de pimienta negra recién molida y una pizca de queso rallado por encima.

Cacio e pepe perfecto de Dani García

Preguntas frecuentes

¿Qué otros quesos se pueden usar? El Grana Padano es la alternativa más habitual al parmesano, con un sabor algo más delicado. Para sustituir el pecorino, se puede usar un queso manchego de oveja curado y también quedará rico.

Ahora bien, quesos muy fundentes como el gouda, el edam o el emmental no funcionan bien para preparar esta salsa porque no emulsionan de la misma forma.

¿Se puede usar pasta fresca en lugar de espaguetis secos? La pasta fresca suelta menos almidón que la seca, por lo que la emulsión resulta más difícil de conseguir.

¿La mantequilla es un ingrediente tradicional del cacio e pepe ? En la versión más purista, el cacio e pepe no lleva mantequilla, solo pecorino, pimienta y agua de la pasta.

Dani García la incluye porque facilita la emulsión y aporta una untuosidad extra que hace la receta sea más fácil de cocinar en casa sin riesgo de que la salsa se corte.