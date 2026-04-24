Martín Berasategui, 65 años, chef: "Las judías verdes más ricas no llevan jamón, se hacen con 400 g de tomate y 2 huevos"

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Hay verduras a las que les ha tocado cargar con una fama que no merecen. Las judías verdes son uno de los ejemplos más claros.

Muchas personas aseguran que no les gustan, pero la realidad suele ser que nunca las han probado cocinadas con una buena receta.

Cocidas sin más y servidas como guarnición triste, es normal que no entusiasmen a nadie. Pero con el sofrito adecuado y un par de huevos encima, la historia cambia mucho y para bien.

El chef Martín Berasategui, que lleva años defendiendo que la cocina de casa no necesita complicaciones de ningún tipo para estar deliciosa, también comparte esta opinión.

En uno de los programas de Robin Food, el espacio que compartía con el chef David de Jorge, el cocinero vasco preparó unas judías verdes con tomate y huevos que son el mejor ejemplo de cómo con ingredientes baratos y técnicas sencillas se puede conseguir un resultado espectacular.

El truco que Berasategui aprendió de su madre

Berasategui aprovechó la ocasión para revelar el truco que aprendió de su madre y de su tía en los años setenta, cuando empezó a formarse como cocinero: la cebolleta y el ajo deben cocinarse con la cazuela tapada, para que el vapor evite que la verdura se oscurezca y el sofrito quede limpio y suave.

Sin embargo, las judías verdes se cuecen siempre destapadas para evitar que la clorofila, el pigmento responsable de su color verde intenso, se degrade más rápido.

Cocerlas sin tapa permite que las vainas, que así es como llaman a las judías verdes en el País Vasco, conserven ese color verde brillante que las hace tan apetecibles.

Y un truco extra, una pizca de pimentón, incorporada justo antes del tomate, aporta ese matiz ahumado que recuerda al chorizo o la chistorra sin necesidad de añadir embutido.

El resultado es un plato que sabe a guiso tradicional de toda la vida, pero con poca grasa y calorías. Una solución perfecta para quienes siguen una dieta ligera, pero echan de menos esos sabores contundentes.

Una cena perfecta

Las judías verdes son una de las verduras con mejor relación entre aporte nutricional y contenido calórico. Con apenas 30 kilocalorías por cada 100 gramos, proporcionan una cantidad notable de fibra, vitamina C, vitamina K, folatos y minerales como el potasio, el calcio y el yodo.

Su alto contenido en agua, superior al 90 %, las convierte en un alimento muy saciante y con efecto diurético, ideal para personas con retención de líquidos o hipertensión.

La vitamina C que contienen mejora la absorción del hierro de origen vegetal, lo que resulta especialmente útil en dietas vegetarianas. Los folatos, por su parte, son esenciales durante el embarazo para el correcto desarrollo del feto. Y la fibra dietética favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar.

En una receta como esta, donde las judías se combinan con el licopeno del tomate frito y la proteína del huevo, el plato se convierte en una opción nutricionalmente muy equilibrada.

ROBINFOOD / Vainas con tomate y huevos escalfados

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