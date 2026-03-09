Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Las almejas en lata no necesitan limón, están mejor con este sofrito de vino blanco"

0 votos

Comensales: 2

Las almejas en lata han pasado de ser un recurso de despensa casi anodino a convertirse en un ingrediente fetiche de muchas cocinas caseras y profesionales, especialmente en España, donde la cultura de la conserva es casi una religión gastronómica.

Este molusco bivalvo de carne delicada y sabor yodado está muy ligado a las cocinas atlánticas y cantábricas y su versión en conserva aprovecha campañas de máxima calidad: se seleccionan piezas homogéneas, se depuran para eliminar arenas y se cuecen brevemente antes de envasarse al natural o en salsas. Así pues, detrás de una lata anónima suele haber un proceso casi artesanal, con cocción medida y limpieza a mano pieza a pieza.

En conserva concentran gran parte de los nutrientes de la almeja fresca, con un aporte calórico bajo y una densidad nutricional notable. Aportan proteínas de alto valor biológico (en torno a 10-26 g por 100 g según la marca), hierro en cantidades muy elevadas (hasta 24 mg/100 g), así como calcio, fósforo, yodo, potasio y vitaminas del grupo B, incluida B12. Esta combinación las convierte en aliadas para dietas en las que se busca aumentar hierro y proteínas sin sumar demasiada grasa ni calorías.

La forma más sencilla de disfrutarlas es al natural, bien frías, con un hilo de buen aceite de oliva, unas gotas de limón y pimienta. No obstante, su gran valor está en que funcionan como 'atajo' para platos que, con almeja fresca, exigen más logística: pueden entrar al final de una salsa verde, enriquecer unas legumbres ya cocidas o coronar un arroz meloso o una pasta rápida. Además, su propio jugo, filtrado, actúa como fondo instantáneo de mar para sopas, salsas marineras o reducciones con vino blanco.

Espaguetis con almejas

La reconocida chef Samantha Vallejo-Nágera compartió hace un tiempo un vídeo con una receta de espaguetis con almejas. La cocinera y exjurado de MasterChef prepara este plato para su hijo Patrick —es uno de sus favoritos— con pasta sin gluten, ya que él es celiaco.

En su caso utiliza almejas frescas, pero nosotros traemos una versión con almejas en conserva que agiliza mucho más el proceso y que está igualmente deliciosa. Todos los detalles de este plato, justo a continuación.

Ingredientes Espaguetis, 200 g

Almejas en lata, 300-400 g

Perejil fresco picado, 2-3 cucharadas

Ajo, 2 dientes

Vino blanco seco, 80-100 ml

Aceite de oliva virgen extra, 3-4 cucharadas Paso 1 Pica el ajo y el perejil finitos. En una sartén caliente con aceite, sofríe el ajo un chorrito de vino. Paso 2 Cuando el ajo esté doradito, incorpora un poco de agua y parte del jugo de la lata. Remueve y deja que reduzca un poco. Paso 3 Ahora baja el fuego, añade el perejil, incorpora las almejas escurridas y simplemente dales solo un golpe de calor 1 minuto moviendo la sartén para que tomen sabor sin endurecerse. Reserva. Paso 4 Mientras, hierve la pasta en una olla con abundante agua y un poco de sal. Paso 5 Cuando la pasta esté al dente, escúrrela y añádela al sofrito con las almejas. Remueve todo bien y listo.

Algunos consejos extra

Un pellizco de guindilla seca o cayena en el aceite del principio aporta un toque ligeramente picante que puede elevar el plato, sobre todo para quienes disfrutan de un extra de potencia.

También puedes añadir unas alcachofas en conserva bien escurridas en el sofrito antes de las almejas para tener un plato más completo.