Pepe Solla (59), chef: "La empanada no se hace solo con harina; la masa lleva 150 g de mantequilla y 25 ml de vino"

Preparar una buena empanada no es tan sencillo como pueda parecer, y es que si queremos conseguir un resultado excepcional y que se convierta en todo un manjar para nuestro paladar hay que tener muy claros los pasos a seguir y los ingredientes a utilizar.

En este sentido, el chef de 59 años, Pepe Solla ha compartido su receta de la auténtica empanada gallega en un vídeo publicado en la cuenta de TikTok de la Guía Repsol (@guiarepsol), donde cuenta paso a paso todo lo necesario para su elaboración.

La empanada del cocinero, que posee 3 Soles en la Guía Repsol, destaca por su masa fina y crujiente, pero también por la tradición. La elabora fiel a la receta de sus padres, Amelia y José, y deja claro que “no se hace solo con harina, la masa lleva 150 gramos de mantequilla y 25 ml de vino”.

Ingredientes de la empanada de berberechos Para la masa 650 g de harina

150 g de mantequilla

150 ml de agua

50 ml de aceite

25 ml de vino

2 huevos

Sal Para el relleno Berberechos

Cebolla

Pimiento

Ajo

Pimentón Paso 1 Preparar un fondo de verduras picando finamente la cebolla, el pimiento y el ajo. Sofreír a fuego suave hasta que esté muy tierno y bien fondeado. Paso 2 Añadir un poco de pimentón, rehogar brevemente y retirar del fuego. Paso 3 Incorporar los berberechos al fondo de verduras y reservar el relleno. Paso 4 Para la masa, mezclar la harina con la mantequilla fundida, el agua, el aceite, el vino, los huevos y la sal. Paso 5 Amasar bien hasta obtener una masa elástica, incorporando la harina poco a poco hasta que deje de estar húmeda. Paso 6 Estirar la masa muy fina inmediatamente, ya que no lleva levadura. Paso 7 Colocar una capa de masa como base, añadir el relleno y cubrir con otra capa de masa. Paso 8 Cerrar la empanada haciendo un dobladillo y tensando bien los bordes. Paso 9 Hornear a 180 °C durante 45–50 minutos hasta que esté dorada y crujiente.



Consejos para la empanada gallega perfecta

La empanada gallega es un plato tradicional de Galicia que destaca tanto por su sabor como por la versatilidad que nos ofrece. Preparar una empanada gallega perfecta puede parecer todo un reto, pero siguiendo una serie de consejos básicos se puede llegar a obtener el mejor resultado.

En primer lugar, hay que prestar mucha atención a la elaboración de la masa, uno de sus componentes más importantes. Debe ser ligera y crujiente y, para su preparación, es imprescindible utilizar ingredientes de calidad, ya que esta influye directamente en el resultado final.

No es suficiente con elegir buenos ingredientes si no se utilizan apropiadamente. Es necesario un adecuado amasado, amasando bien la mezcla hasta conseguir una textura homogénea y elástica.

Más allá de la masa, habrá que prestar atención al relleno de la empanada, siendo habitual que se opte por añadir carne, atún, pollo o pulpo, pero Pepe Solla prefiere apostar por unos berberechos que encajan a la perfección con esta receta.

Para conseguir el relleno perfecto, conviene preparar un buen sofrito con cebolla, pimientos y tomate, cocinando a fuego lento hasta que las verduras estén bien pochadas. Luego se incorpora el ingrediente principal y se cocina a fuego lento hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

También es necesario agregar especias y condimentos como pimentón, sal y pimienta al gusto, aunque hay recetas tradicionales en las que también se incluye ajo y laurel para potenciar aún más el sabor.

Por otro lado, se debe dar la importancia que merece al montaje y horneado de la empanada gallega, que pasa por extender la masa dividida en dos partes para que una de ellas sea la base sobre la que se distribuirá el relleno uniformemente. Luego se cubre con la segunda parte de la masa y se sellan bien los bordes presionando con los dedos o un tenedor.

Tras precalentar el horno a 180 ºC, se hornea la empanada durante 40-45 minutos, hasta que la masa esté bien dorada y crujiente. Tras dejar reposar unos minutos antes de cortarla, simplemente podrás centrarte en degustar este plato tradicional gallego.