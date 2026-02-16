Loli, cocinera: "Las alubias de bote se mejoran con 100 ml de vino blanco, 2 tomates y un puñado de almejas"
Convertir un sencillo bote de legumbres cocidas en un plato que es toda una fiesta solo es cuestión de seguir una receta sencilla y con pocos ingredientes.
- Total: 35 min
- Comensales: 4
No hace falta saber cocinar como un chef profesional para preparar platos que parecen de restaurante. ¿Y si te digo que puedes montar un guiso de cuchara espectacular con algo tan simple como un bote de alubias cocidas?
La clave está en no tratar los botes de legumbres como recurso de supervivencia, sino como la base para otras recetas en las que alguien ha hecho ya por nosotros la parte que lleva más tiempo.
En esta ocasión, con un sofrito bien hecho, un chorrito de vino blanco y el toque que le dan un puñado de almejas -o unas chirlas, o unos mejillones-, tenemos un plato de esos que apetece llevar a la mesa sacando pecho.
El guiso de alubias con almejas más fácil
La cocinera Loli Domínguez, del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, nos da las claves para preparar un guiso de alubias con almejas del que sentirnos orgullosos y sin tener que trabajar de más.
Según Loli, lo que marca la diferencia es evitar los errores frecuentes que son los que, al final, arruinan el plato.
El primer paso que hay que hacer siempre, sí o sí, es limpiar bien las almejas (o las chirlas), pues de ello depende que no acabemos con arena en el plato.
El segundo punto clave es algo en lo que insisten todos los cocineros profesionales, el sofrito hay que reducirlo hasta que se evapore todo el líquido que hayan podido soltar los ingredientes que hayamos usado. Así se concentrarán los sabores.
Y, sobre el sofrito, otro pequeño gran truco de experta que consiste en pelar el pimiento. Es muy fácil hacerlo con un pelador de verduras de hoja de sierra y evitará que acabemos con un guiso lleno de pielecillas de pimiento flotando.
Otra opción sería triturar todo el sofrito y pasarlo por un colador chino para eliminarlas. Así conseguiremos un acabado "más fino" y elegante.
Sobre las especias, dos consejos que valen oro y que nunca está de más recordar. El primero, que el pimentón se quema en un segundo, por eso ella lo añade con el fuego apagado, para que se cocine con el calor residual y no amargue.
El segundo es que el azafrán cunde mucho más si se infusiona previamente en un poco de agua caliente. No hace falta complicarse, basta con calentarla en el microondas.
Ingredientes
- Alubias cocidas, 800 g
- Almejas (chirlas u otra variedad), 500 g
- Tomates maduros, 2 ud
- Cebolla, 1/2 ud
- Dientes de ajo, 3 ud
- Puerro, 1 trozo
- Perejil fresco, unas ramitas
- Pimiento rojo, 1/4 ud
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Azafrán, unas hebras
- Vino blanco, 100 ml
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Sal, al gusto
- Agua, cantidad necesaria
- Pastilla de caldo de pescado (opcional), 1 ud
Paso 1
Lavamos muy bien las almejas bajo el chorro de agua fría, desechamos las que estén rotas o abiertas, las cubrimos con agua y sal y las dejamos reposar 15 minutos para que suelten la arena.
Paso 2
Calentamos un poco de agua en el microondas, infusionamos en ella las hebras de azafrán y lo reservamos.
Paso 3
Troceamos el pimiento (preferiblemente, sin piel), la cebolla y el puerro lo más fino que seamos capaces; laminamos los ajos; picamos el perejil y pelamos y troceamos los tomates.
Paso 4
Escurrimos las alubias cocidas, las enjuagamos bajo agua fría y las dejamos escurrir bien.
Paso 5
En una olla, calentamos aceite de oliva y sofreímos las verduras con una pizca de sal durante 3 o 4 minutos a temperatura media-alta.
Paso 6
Añadimos el perejil y el tomate y cocinamos 10 minutos, removiendo con frecuencia hasta tener un sofrito bien reducido.
Paso 7
Apagamos el fuego, incorporamos el pimentón dulce y mezclamos con el calor residual. Después pasamos el sofrito a un vaso de batidora.
Paso 8
Cocinamos las almejas en una sartén amplia, tapadas y a fuego fuerte, hasta que se abran (más o menos unos 3 minutos). Las retiramos a un plato y colamos el jugo que han soltado.
Paso 9
Añadimos el jugo colado de las almejas al sofrito y lo trituramos hasta obtener un puré fino. Volvemos a poner ese puré en la olla.
Paso 10
Incorporamos el agua con el azafrán infusionado, añadimos las alubias y cubrimos con un poco de agua. Opcionalmente, podemos añadir una pastilla de caldo de pescado y llevamos a ebullición.
Paso 11
Cuando hierva, bajamos a temperatura media, tapamos y cocinamos 15 minutos. Probamos y rectificamos de sal si es necesario.
Paso 12
Añadimos las almejas, mezclamos con suavidad para no romper la legumbre, apagamos el fuego y dejamos reposar 1 minuto. Terminamos con perejil picado por encima y servimos.
Los trucos Cocinillas
- No hay que cocer en exceso las almejas. Si se pasan, se vuelven gomosas. Hay que retirarlas cuando se abran, reservarlas y añadirlas al final para que cojan temperatura.
- Usar un vino blanco seco. Nos vale uno normalito como un verdejo o un ribeiro joven. Si el vino es dulce o afrutado, puede dejar un regusto algo extraño.
- Darle un toque picante. Es opcional, pero "un puntito" de cayena o pimentón picante puede elevar el sabor del plato.
- Usar unas alubias de calidad y enjuagarlas bien. Aunque sean de bote, la calidad se nota. Lo mejor es que sean mantecosas y estén lo más enteras posible.