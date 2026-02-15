Carlos Maldonado, chef: "Para que los berberechos en lata estén más ricos, el truco no es el limón, sino estas 5 especias"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Los berberechos en lata pueden convertirse en un gran manjar y, además, aportar numerosos beneficios para la salud, lo que los convierte en un ingrediente muy versátil en la cocina.

Durante su paso por el programa Más Vale Tarde (laSexta), el chef Carlos Maldonado preparó una receta de inspiración Michelin con productos de conserva al alcance de cualquiera. En esta ocasión, apostó por un ceviche elaborado con berberechos de lata, aunque la preparación también puede adaptarse a sardinas o mejillones.

El cocinero toledano defiende el valor de las conservas y explica que, en este caso, "el truco no es el limón, sino cinco especias": cilantro, ajo en polvo, comino, sal y pimienta. A ellas se suman el zumo de lima, la pasta de ají, la cebolla morada y un toque crujiente de frutos secos, dando lugar a un plato fresco y lleno de sabor.

Ingredientes del ceviche de berberechos en lata 1 lata de berberechos en conserva (con su caldo)

Zumo de lima (al gusto)

Cebolla morada picada fina

Pasta de ají (comprada o casera)

Aceite de oliva virgen extra

Frutos secos al gusto (almendras, nueces, etc.)

Patatas fritas (opcional, para acompañar) Las 5 especias clave (el truco del chef): Cilantro

Ajo en polvo

Comino

Sal

Pimienta Paso 1 Abre la lata de berberechos y reserva el caldo. Escurre los berberechos y colócalos en un bol. Paso 2 En otro recipiente, prepara la leche de tigre mezclando el caldo de la lata con un poco de zumo de lima. Paso 3 Añade a esa mezcla la cebolla morada, la pasta de ají, las cinco especias (cilantro, ajo en polvo, comino, sal y pimienta) y remueve bien. Paso 4 Vierte la mezcla sobre los berberechos ya escurridos y deja reposar unos minutos. Paso 5 Justo antes de servir, añade los frutos secos picados para aportar un toque crujiente. Paso 6 Termina con un chorrito de aceite de oliva y acompaña, si quieres, con patatas fritas.

Los beneficios de los berberechos para la salud

Además de su sabor, los berberechos destacan por su perfil nutricional. Son bajos en calorías y ricos en minerales como hierro, potasio, yodo, zinc, calcio y magnesio. Una ración puede aportar hasta el 60 % del yodo diario recomendado, además de proteínas y vitaminas A, B, C y E.

Beneficios cardiovasculares

Son una buena fuente de ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir el colesterol LDL y el riesgo de enfermedades cardíacas. El potasio contribuye a regular la presión arterial y el hierro favorece una correcta circulación sanguínea.

Salud ósea e inmunológica

Su contenido en calcio y vitamina D ayuda a fortalecer los huesos y a prevenir la osteoporosis. El zinc refuerza el sistema inmunológico y contribuye a la salud de la piel y a la cicatrización.

Salud digestiva

La fibra que contienen favorece el tránsito intestinal, ayuda a mantener una microbiota saludable y puede aliviar molestias digestivas.

Salud mental y cognitiva

Gracias a su aporte de vitamina B12 y zinc, contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso, ayudando a regular el estado de ánimo y a reducir el estrés y la ansiedad.