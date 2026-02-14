Pablo Suárez, cocinero: "Los huevos rellenos más sabrosos no llevan bonito, se hacen con 250 g de pulpo y 100 g de atún"
El cocinero Pablo Suárez, más conocido en Internet como Poesía de Fogón, prepara unos huevos rellenos en los que el pulpo es protagonista
Más información: Dani García (50), chef: "El truco para unos huevos rellenos más ricos es esta mayonesa con 3 pimientos de bote"
- Total: 15 min
- Comensales: 5-6
Los huevos rellenos son mucho más que una receta de abuelas con una historia culinaria que empezó a escribirse hace siglos en Europa.
Se cree que ya en la antigua Roma se rellenaban huevos cocidos, pero la versión de los huevos rellenos que consiste en huevos cocidos y pelados, cuyas yemas se mezclan con mayonesa, mostaza y otros condimentos antes de volver a rellenar las claras es bastante más moderna.
Con esa idea, las posibilidades de adaptar la receta con variaciones al gusto de cada uno son infinitas. Se pueden rellenar con atún, con bonito, con melva, con mayonesa o con salsa rosa, con hummus para una versión doblemente proteica, con encurtidos que le den un toque crujiente al relleno.
Huevos rellenos 'pulpo á feira'
La receta que propone el cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en las redes sociales como @poesiadefogon, que bien podríamos bautizar como "huevos rellenos á feira", junta lo mejor de dos clásicos: los huevos rellenos y el pulpo á feira. Más gallegos, imposible.
El pulpo no solo está presente como decoración coronando los huevos, sino que forma parte de la mezcla con la que se rellenan y, el resultado, según dice su creador, es que están "brutales".
Perfectos como aperitivo o como cena rápida, esta receta de huevos rellenos de pulpo ofrece un excelente perfil nutricional que destaca por el aporte de proteínas de alta calidad procedentes del huevo, el pulpo y el atún.
Los huevos aportan aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y grasas saludables, mientras que el pulpo es bajo en grasa y rico en minerales como el zinc, el fósforo y el selenio. El atún añade ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular.
De este modo, estos huevos rellenos son una opción saciante, equilibrada y apta para dietas ricas en proteínas que busquen reducir la ingesta de carbohidratos.
Ingredientes
- Huevos cocidos, 10 ud
- Pulpo cocido, 250 g
- Atún en conserva escurrido, 100 g
- Mayonesa, 3-4 cucharadas soperas
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Sal, cantidad necesaria
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
Paso 1
Pelamos los huevos duros y los cortamos por la mitad a lo largo. Retiramos las yemas con cuidado de no romper las claras y las reservamos en un bol.
Paso 2
Cortamos la mitad del pulpo cocido en láminas finas y las reservamos para la presentación final; la otra mitad la picamos en trozos pequeños.
Paso 3
Machacamos bien las yemas con la ayuda de un tenedor hasta obtener una textura arenosa y homogénea.
Paso 4
Incorporamos el pulpo picado, el atún bien escurrido y 3 o 4 cucharadas soperas de mahonesa al bol con las yemas. Mezclamos todo hasta conseguir un relleno cremoso.
Paso 5
Salamos al gusto y añadimos la cucharadita de pimentón dulce. Aliñamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezclamos nuevamente para integrarlo todo.
Paso 6
Rellenamos con esta mezcla las mitades de los huevos, procurando que queden bien colmadas.
Paso 7
Coronamos cada mitad con un par de láminas del pulpo reservado. Terminamos con una pizca de sal en escamas, un toque de pimentón dulce y unas gotas de aceite de oliva virgen extra por encima para realzar el sabor.
Más recetas exprés de huevos rellenos
Los huevos rellenos también pueden ser una deliciosa receta de aprovechamiento "limpianeveras" para preparar una cena rápida o un aperitivo improvisado. Estas son algunas de mis opciones favoritas:
-
Huevos rellenos de aguacate. Trituramos las yemas con aguacate maduro hasta obtener una crema. Añadimos zumo de limón, sal, pimienta y una pizca de ajo en polvo. Para darle textura, podemos incorporar cebolla morada muy picada o tomate sin semillas. Rellenamos las claras y coronamos con cilantro o perejil.
-
Huevos rellenos de salmón. Trituramos las yemas con yogur griego y un poco de mostaza de Dijon. Picamos salmón ahumado y lo incorporamos a la mezcla con eneldo o cebollino. Rellenamos y decoramos con una tirita de salmón o unas alcaparras. Un poco de ralladura de limón por encima también le irá fenomenal.
-
Huevos rellenos de pollo al curry. Desmenuzamos pollo cocido o asado y lo mezclamos con las yemas. Ligamos con yogur o una cucharada pequeña de mayonesa y añadimos curry en polvo, sal y pimienta. El toque crujiente se lo podemos dar con manzana muy picada o pepino en daditos pequeños. Recuerdan al mítico sándwich de Rodilla.
-
Huevos rellenos de hummus. En lugar de mayonesa, mezclamos las yemas con hummus hasta lograr una crema densa y suave. Podemos añadir un poco de limón y comino para potenciar el sabor. Rellenamos las claras y terminamos con pimentón, semillas de sésamo o un chorrito de aceite de oliva.