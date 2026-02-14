Pablo Suárez, cocinero: "Los huevos rellenos más sabrosos no llevan bonito, se hacen con 250 g de pulpo y 100 g de atún"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 5-6

Los huevos rellenos son mucho más que una receta de abuelas con una historia culinaria que empezó a escribirse hace siglos en Europa.

Se cree que ya en la antigua Roma se rellenaban huevos cocidos, pero la versión de los huevos rellenos que consiste en huevos cocidos y pelados, cuyas yemas se mezclan con mayonesa, mostaza y otros condimentos antes de volver a rellenar las claras es bastante más moderna.

Con esa idea, las posibilidades de adaptar la receta con variaciones al gusto de cada uno son infinitas. Se pueden rellenar con atún, con bonito, con melva, con mayonesa o con salsa rosa, con hummus para una versión doblemente proteica, con encurtidos que le den un toque crujiente al relleno.

Huevos rellenos 'pulpo á feira'

La receta que propone el cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en las redes sociales como @poesiadefogon, que bien podríamos bautizar como "huevos rellenos á feira", junta lo mejor de dos clásicos: los huevos rellenos y el pulpo á feira. Más gallegos, imposible.

El pulpo no solo está presente como decoración coronando los huevos, sino que forma parte de la mezcla con la que se rellenan y, el resultado, según dice su creador, es que están "brutales".

Perfectos como aperitivo o como cena rápida, esta receta de huevos rellenos de pulpo ofrece un excelente perfil nutricional que destaca por el aporte de proteínas de alta calidad procedentes del huevo, el pulpo y el atún.

Los huevos aportan aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y grasas saludables, mientras que el pulpo es bajo en grasa y rico en minerales como el zinc, el fósforo y el selenio. El atún añade ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular.

De este modo, estos huevos rellenos son una opción saciante, equilibrada y apta para dietas ricas en proteínas que busquen reducir la ingesta de carbohidratos.

Ingredientes Huevos cocidos, 10 ud

Pulpo cocido, 250 g

Atún en conserva escurrido, 100 g

Mayonesa, 3-4 cucharadas soperas

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Sal, cantidad necesaria

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Paso 1 Pelamos los huevos duros y los cortamos por la mitad a lo largo. Retiramos las yemas con cuidado de no romper las claras y las reservamos en un bol. Paso 2 Cortamos la mitad del pulpo cocido en láminas finas y las reservamos para la presentación final; la otra mitad la picamos en trozos pequeños. Paso 3 Machacamos bien las yemas con la ayuda de un tenedor hasta obtener una textura arenosa y homogénea. Paso 4 Incorporamos el pulpo picado, el atún bien escurrido y 3 o 4 cucharadas soperas de mahonesa al bol con las yemas. Mezclamos todo hasta conseguir un relleno cremoso. Paso 5 Salamos al gusto y añadimos la cucharadita de pimentón dulce. Aliñamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezclamos nuevamente para integrarlo todo. Paso 6 Rellenamos con esta mezcla las mitades de los huevos, procurando que queden bien colmadas. Paso 7 Coronamos cada mitad con un par de láminas del pulpo reservado. Terminamos con una pizca de sal en escamas, un toque de pimentón dulce y unas gotas de aceite de oliva virgen extra por encima para realzar el sabor.

