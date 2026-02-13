José Andrés (56), chef: "Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar; se hacen con ajo y 4 cucharadas de aceite"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

Preparar unos buenos pimientos de piquillo confitados puede ser más fácil de lo que uno pueda pensar, aunque para ello conviene seguir las recomendaciones de expertos como José Andrés, chef asturiano de 56 años que ha explicado su receta en un programa de RTVE Cocina.

Esta es, sin lugar a dudas, una de las mejores guarniciones que existen, con un toque dulce que puede mejorar cualquier plato, si bien en ocasiones se comete el error de añadirles azúcar, algo que desaconseja el cocinero afincado en Estados Unidos.

José Andrés recalca que "los pimientos de bote no se mejoran con azúcar, sino que se cocinan con dos dientes de ajo y cuatro cucharadas de aceite", además de explicar paso a paso cómo elaborarlos.

Ingredientesde los pimientos del piquillo confitados Pimientos del piquillo en conserva

Aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo

Tomillo (al gusto)

Sal (al gusto)

Líquido de la conserva de los pimientos Paso 1 Calentar una sartén amplia con un poco de aceite de oliva, lo justo para que no se peguen los pimientos. Paso 2 Colocar los pimientos del piquillo a fuego medio y dejarlos deshidratar sin que se doren ni se quemen. Paso 3 Reservar el líquido que sueltan, sin desecharlo, ya que concentra gran parte del sabor. Paso 4 Triturar algunos pimientos junto con todo el jugo de la conserva hasta obtener un puré fino. Reservar. Paso 5 Dar la vuelta a los pimientos y añadir los dientes de ajo ligeramente golpeados. Paso 6 Continuar el deshidratado durante unos minutos más, controlando el fuego para que queden secos pero suaves. Paso 7 Pasar los pimientos y el aceite aromatizado a una cazuela de barro. Paso 8 Extender una capa fina del puré de piquillo sobre los pimientos, cubriendo toda la superficie. Paso 9 Cubrir generosamente con aceite de oliva virgen extra. Paso 10 Añadir los ajos, el tomillo y espolvorear sal al gusto. Paso 11 Cocinar a fuego suave durante unos 10 minutos, hasta que los pimientos queden confitados y muy tiernos. Paso 12 Servir como tapa o guarnición.

Beneficios del pimiento de piquillo

Los pimientos de piquillo son una de las grandes joyas de la gastronomía española, y es que, más allá de su atractivo culinario, destacan por sus propiedades nutricionales y los múltiples beneficios que aportan a la salud.

Ricos en minerales, vitaminas y antioxidantes, son un claro ejemplo de un alimento que puede ser saludable y ofrecer un gran sabor. De hecho, hay quienes consideran que es considerado un "superalimento" por los efectos positivos que tiene para nuestro organismo.

Los pimientos de piquillo son ricos en vitaminas, hasta el punto de contener más del doble de vitamina C que frutas como naranjas, fresas o kiwis. Ayudan a estimular la producción de colágeno y mejoran la absorción de hierro, además de mejorar la resistencia a infecciones comunes como gripes y resfriados.

También destaca por su riqueza en betacarotenos, que son precursores de la vitamina A y que tienen beneficios para la salud visual, al prevenir la degeneración macular, así como para reforzar el sistema inmunológico y proteger la piel frente a los rayos UV.

Su aporte en vitaminas y minerales hace que los pimientos de piquillo contribuyan a la función muscular y la regulación de la presión arterial, además de a mantener los huesos y dientes fuertes. Gracias a la fibra dietética, contribuye al buen funcionamiento digestivo y regulación metabólica.

Nos encontramos ante un alimento que tiene poderosas propiedades antioxidantes y anticancerígenas, de forma que puede ayudar en la protección celular y la prevención de diferentes enfermedades crónicas.

También posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas, y aunque su contenido de capsaicina es menor comparado con otras variedades de pimientos picantes, su presencia ayuda a aliviar dolores y a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Finalmente, hay que destacar sus beneficios para la salud digestiva gracias a su composición rica en fibra, potasio y compuestos bioactivos, que contribuye a prevenir problemas comunes como el estreñimiento y apoyar la eliminación de líquidos.

Por lo tanto, los pimientos de piquillo no solo son sabrosos y versátiles, sino que tienen muchos beneficios que aportar a nuestro organismo.