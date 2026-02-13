Ferran Adrià, chef: "Para que el arroz caldoso quede perfecto, usa 3 partes de caldo por 1 de arroz y tápalo al final"
Conseguir un arroz caldoso en su punto no es fácil, pero Ferran Adrià explica las claves que marcan la diferencia en la textura, el sabor y la cocción.
- Total: 1 h 30 min
- Comensales: 6
El arroz se puede preparar de múltiples formas diferentes, siendo todas ellas muy deliciosas, pero no exentas de dificultad en la cocina. En España existen muchas recetas y el arroz caldoso es uno de los más populares en gran parte del país.
Caracterizado por tener una consistencia similar a una sopa, en la que el arroz se sirve sumergido en un caldo abundante y sabroso, podemos conocer la mejor forma de elaborarlo gracias a las recomendaciones del conocido chef catalán, Ferran Adrià.
El cocinero de 63 años siempre se ha caracterizado por alejarse de la cocina más tradicional para darle su toque propio. De hecho, fue uno de los grandes impulsores de la alta cocina en España, con grandes avances que han sorprendido a aquellos que han probado sus recetas.
El arroz caldoso perfecto
Cuando se trata de cocinar arroz, Ferran Adrià tiene claro que solo se necesitan tres cosas básicas: agua, tiempo y paciencia. Con estos tres elementos se puede conseguir un arroz caldoso perfecto.
Su principal truco para que el arroz quede perfecto pasa por lavarlo bajo el grifo hasta que el agua salga totalmente clara, además de dejar que repose en agua fría durante 30 minutos antes de cocerlo para evitar que el arroz se pegue.
Ferran Adrià, que indica que se debe "usar 3 partes de caldo por 1 de arroz y tápalo al final", siendo un punto muy importante para conseguir el mejor resultado final. En cuanto a la variedad de arroz, en su caso opta por la variedad bomba para arroces caldosos y paellas, mientras que para recetas asiáticas prefiere optar por arroces jazmín o basmati.
Ingredientes del el arroz caldoso de Ferran Adrià
Para el arroz caldoso:
- 700 g de cangrejos
- 3,5 litros de caldo de pescado o de cangrejos
- 600 g de arroz bomba
- 6 cucharadas de vino blanco
- 6 cucharadas de aceite de oliva
- 6 cucharadas de sofrito
- 3 cucharadas de picada
- Agua de mar
Para la picada:
- 200 ml de aceite
- 175 g de avellanas y/o almendras
- 125 g de perejil
- 30 g de ajo
- 2,5 g de azafrán
Para el sofrito:
- 225 g de tomate triturado en conserva
- 120 ml de aceite de oliva
- 1 kg de cebollas
- 40 g de ajos
- Sal
- Laurel
- Tomillo
- Romero
Paso 1
Sumergir los cangrejos en agua de mar durante aproximadamente una hora.
Paso 2
Calentar el caldo mezclado con agua de mar en proporción de 80% caldo y 20% agua de mar.
Paso 3
Retirar los cangrejos y saltearlos en una cazuela con aceite hasta que estén dorados. Reservar.
Paso 4
Añadir el arroz y el sofrito en la cazuela y rehogar un par de minutos.
Paso 5
Incorporar el vino blanco y dejar reducir.
Paso 6
Verter el caldo caliente y cocer el arroz durante unos 10 minutos.
Paso 7
Añadir los cangrejos y la picada, y cocinar unos 5 minutos más hasta el punto deseado.
Un arroz para comer con cuchara
El arroz caldoso se prepara con el uso del conocido arroz de grano redondo, siendo la mejor alternativa el bomba utilizado por parte de Ferran Adrià. Este tipo de grano se caracteriza por soportar bien la cocción, pero sin pasarse y siendo capaz de absorber gran cantidad de caldo.
Es necesario tener en cuenta que el arroz bomba no solo absorbe el líquido, sino que también permite que quede una buena cantidad de caldo en el plato, por lo que se trata de una receta que está pensada para que se coma con cuchara.
A la hora de prepararlo, la proporción que recomienda el chef catalán es usar tres partes de caldo por una de arroz. A partir de ahí, el proceso de preparación es bastante simple, para que, una vez terminado, el arroz caldoso no se deja reposar, sino que se sirve y se disfruta de inmediato.
El arroz caldoso admite ingredientes de lo más diversos, pudiendo añadir carnes, pescados y mariscos. Un buen caldo, así como un arroz rico en almidón, hacen que el plato pueda llegar a tener un exquisito sabor y una deliciosa textura. Aunque admite carnes, el ingrediente estrella del arroz caldoso es el marisco y el pescado.