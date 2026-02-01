José Andrés (56), chef: "Para que las judías verdes con patatas estén más ricas, usa 80 g de jamón y un toque de pimentón"

El chef José Andrés en un montaje de El Español E.E.

Total: 20 min

Comensales: 4

El recetario español tiene multitud de platos que no por simples resultan menos deliciosos. Un buen ejemplo son las judías verdes con patatas, o vainas, como se llaman en algunas zonas de España.

Un plato sencillo que se adapta fácilmente a los gustos de cada casa. Que si un sofrito de jamón serrano y cebolla, que si un picadillo de jamón ibérico o, tal vez, una ajada con pimentón y unos huevos duros o -¿y por qué no?- un simple chorro de aceite de oliva virgen extra.

Receta económica, además; sin ingredientes estrambóticos y sin muchas exigencias en lo que a habilidades del cocinero se refiere, las judías verdes con patatas son capaces de conquistar tanto a cualquier abuela cocinillas en España como al chef español más internacional.

Cómo cocinar judías verdes con patatas

En uno de los episodios del programa Vamos a cocinar con José Andrés, que se emitía hace años en RTVE, el chef asturiano dedicó el capítulo completo -que aún hoy puede verse en YouTube- a cocinar platos con judías verdes.

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta lo amante que es el chef de la cocina de las amas de casa, esa en la que siempre están presentes recetas sencillas y nutritivas, aprovechó la ocasión para preparar su particular versión de las judías verdes con patatas.

Para que la receta sea muy sencilla, José Andrés recomienda cocer patatas y judías en la misma olla, pero incorporando cada una a su debido tiempo para que ambas terminen a la vez con el punto perfecto de cocción.

Otro de los trucos del chef consiste en que, a diferencia de lo que suele ser habitual, no sirve las patatas con judías completamente escurridas, sino que pone parte del agua de cocción en el fondo del plato. Es como un caldo rico en vitaminas y con todo el sabor de la verdura que sería una pena no usarlo.

Para los toques finales, el chef acompaña el plato con jamón serrano que, simplemente, coloca sobre las verduras calientes.

Finalmente, el gesto que lo cambia todo es el toque de pimentón de La Vera por encima, como si se tratase de un pulpo á feira.

Judías verdes con patatas de José Andrés

Ingredientes Patatas, 600 g

Judías verdes peronas, 500 g

Jamón serrano, 80 g

Sal, cantidad necesaria

Perejil rizado, opcional (unas hojas)

Pimentón de La Vera, al gusto Paso 1 Lavamos las judías verdes, cortamos los extremos duros y retiramos las hebras laterales con un pelador o cuchillo si es necesario. Una vez limpias, las cortamos en trozos de tres o cuatro centímetros. Paso 2 Pelamos las patatas y las cortamos en trozos pequeños de unos 2 x 2 cm para que no tarden demasiado en cocerse. Paso 3 Ponemos las patatas en una olla con agua fría -el nivel de agua debe quedar un par de centímetros por encima de las patatas- y añadimos una pizca de sal. Ponemos al fuego y dejamos cocer durante unos 16 minutos en total. Paso 4 Cuando falten unos 7-9 minutos para que las patatas estén listas, añadimos las judías cortadas a la misma olla para que terminen de hacerse a la vez que las patatas. Paso 5 Transcurridos unos 15 minutos desde el inicio de la cocción de las patatas, comprobamos la textura. Las patatas deben estar tiernas y las judías blandas, pero con textura. Apagamos el fuego y dejamos reposar unos instantes. Paso 6 En un plato hondo, servimos una pequeña cantidad del agua de cocción como base y colocamos encima las patatas y las judías bien calientes. Paso 7 Añadimos por encima el jamón serrano cortado en tiras finas para que se caliente con el calor de las verduras. Para terminar, espolvoreamos perejil rizado fresco y un toque de pimentón de la Vera.

Una receta muy fácil con verdura

La receta de patatas con judías verdes al estilo de José Andrés es, como ya hemos dicho, un ejemplo de cocina tradicional sencilla y equilibrada.

Las patatas aportan hidratos de carbono complejos -ideal para cuando necesitamos energía- y son fuente de potasio y vitamina C, mientras que las judías verdes añaden fibra, proteínas vegetales, folatos y antioxidantes.

El jamón serrano, aunque en pequeña cantidad, añade proteínas de alto valor biológico sin aportar una cantidad excesiva de grasas.

Con una combinación así, tenemos un plato ligero, saciante y con un aporte moderado de calorías que es perfecto como primer plato en un menú para el día a día.

Para completar un menú equilibrado junto a las patatas con judías verdes, podemos incluir un segundo plato con una fuente de proteínas de alta calidad.

Una buena opción sería, por ejemplo, un pescado al horno, como la lubina o la merluza, que aportan proteínas de fácil digestión y ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular.

También podríamos elegir una carne magra, como pechuga de pollo a la plancha o conejo guisado, que añaden proteínas con muy pocas grasas saturadas.

Incluso, si buscamos algo más ligero, por ejemplo, para la hora de la cena, una tortilla francesa o un huevo a la plancha -que podríamos romper sobre las patatas- sería un acompañamiento perfecto.