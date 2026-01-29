Loli, cocinera: "Para una cena fácil y exquisita, haz este pastel con 2 calabacines, 100 g de jamón cocido y media cebolla"

La cocinera y youtuber Loli Domínguez en un montaje de El Español E.E.

Total: 1 h

Comensales: 4-6

¿Cansados de pensar cada noche qué cenar que guste a todos? Quien convive con niños sabe que no todas las verduras entran por los ojos, pero cuando las presentamos de forma apetecible y con otros ingredientes que les encantan, las probabilidades de éxito se multiplican.

Por eso, este sencillo pastel de calabacín puede ser la solución a muchas cenas para que todos disfruten en casa. Es fácil de hacer, está buenísimo y, lo mejor, los niños lo comen encantados, sin darse cuenta de la cantidad de verdura que lleva.

Si sobra, no pasa nada, al día siguiente, frío, sigue estando delicioso. Ideal para el táper de la oficina o para un entrante rápido y sin complicaciones a la hora de comer.

El pastel de calabacín más sabroso

Loli, cocinera conocida en redes sociales por estar al frente del exitoso canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, ha compartido un vídeo en el que nos explica su receta para preparar un pastel de calabacín con jamón y queso que no puede ser más fácil ni estar más rico.

Además, la cocinera explica con todo lujo de detalles cuáles son los trucos que nos tenemos que aprender porque son los que marcan la diferencia.

El primero tiene que ver con la preparación del calabacín. La mitad se corta en trozos pequeños para el sofrito que sería el relleno del pastel y el resto en rodajas para cubrirlo y que tenga una mejor presentación.

Otro punto fundamental a la hora de hacer este tipo de pasteles con vegetales es la cocción previa de las verduras. Según Loli, sofreír la cebolla, el ajo, la zanahoria rallada y el calabacín picado durante unos diez minutos para que suelten su agua ayuda a evitar que el pastel quede aguado.

También insiste en cocinar a la plancha las rodajas de calabacín sin sal, porque "primero, le va a dar mejor sabor a nuestro pastel y, después, que todo lo que esté así salteado, sobre todo el calabacín que tiene mucha cantidad de agua, no va a estar aguado en el pastel".

En cuanto a la mezcla líquida que cuajará el pastel, se compone de huevos, leche evaporada -que resulta más ligera y digestiva que la nata, sobre todo para la cena, pero que podría sustituirse sin problema. y pan de molde desmenuzado.

El pan aporta esponjosidad a cualquier pastel salado y Loli aconseja dejarlo reposar un minuto antes de batirlo todo para que se hidrate y se integre mejor.

Sobre el horneado, recuerda precalentar el horno a 180 °C sin ventilador y, si vemos que se empieza a dorar en exceso por arriba, la solución es cubrirlo con papel de aluminio.

El último de sus consejos es, seguramente, el más difícil de cumplir porque implica resistir la tentación de hincarle el diente nada más sacarlo del horno, pues recomienda dejar reposar el pastel de 15 a 20 minutos antes de desmoldarlo para que mantenga mejor su forma.

"Esto está para ir a la gloria", sentencia al probarlo y no nos cabe duda de que así es.

Pastel de calabacín de Loli Domínguez