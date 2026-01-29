Loli, cocinera: "Para una cena fácil y exquisita, haz este pastel con 2 calabacines, 100 g de jamón cocido y media cebolla"
Con ingredientes sencillos y sin apenas esfuerzo, este pastel de calabacín es perfecto para tomar templado o frío. Ideal para cenar y llevarse el trozo que sobra en el tupper del día siguiente.
Más información: Loli, cocinera: "Para unas croquetas más cremosas, usa 350 g de calabacín, una lata de atún y 20 ml de aceite de oliva"
- Total: 1 h
- Comensales: 4-6
¿Cansados de pensar cada noche qué cenar que guste a todos? Quien convive con niños sabe que no todas las verduras entran por los ojos, pero cuando las presentamos de forma apetecible y con otros ingredientes que les encantan, las probabilidades de éxito se multiplican.
Por eso, este sencillo pastel de calabacín puede ser la solución a muchas cenas para que todos disfruten en casa. Es fácil de hacer, está buenísimo y, lo mejor, los niños lo comen encantados, sin darse cuenta de la cantidad de verdura que lleva.
Si sobra, no pasa nada, al día siguiente, frío, sigue estando delicioso. Ideal para el táper de la oficina o para un entrante rápido y sin complicaciones a la hora de comer.
El pastel de calabacín más sabroso
Loli, cocinera conocida en redes sociales por estar al frente del exitoso canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, ha compartido un vídeo en el que nos explica su receta para preparar un pastel de calabacín con jamón y queso que no puede ser más fácil ni estar más rico.
Además, la cocinera explica con todo lujo de detalles cuáles son los trucos que nos tenemos que aprender porque son los que marcan la diferencia.
El primero tiene que ver con la preparación del calabacín. La mitad se corta en trozos pequeños para el sofrito que sería el relleno del pastel y el resto en rodajas para cubrirlo y que tenga una mejor presentación.
Otro punto fundamental a la hora de hacer este tipo de pasteles con vegetales es la cocción previa de las verduras. Según Loli, sofreír la cebolla, el ajo, la zanahoria rallada y el calabacín picado durante unos diez minutos para que suelten su agua ayuda a evitar que el pastel quede aguado.
También insiste en cocinar a la plancha las rodajas de calabacín sin sal, porque "primero, le va a dar mejor sabor a nuestro pastel y, después, que todo lo que esté así salteado, sobre todo el calabacín que tiene mucha cantidad de agua, no va a estar aguado en el pastel".
En cuanto a la mezcla líquida que cuajará el pastel, se compone de huevos, leche evaporada -que resulta más ligera y digestiva que la nata, sobre todo para la cena, pero que podría sustituirse sin problema. y pan de molde desmenuzado.
El pan aporta esponjosidad a cualquier pastel salado y Loli aconseja dejarlo reposar un minuto antes de batirlo todo para que se hidrate y se integre mejor.
Sobre el horneado, recuerda precalentar el horno a 180 °C sin ventilador y, si vemos que se empieza a dorar en exceso por arriba, la solución es cubrirlo con papel de aluminio.
El último de sus consejos es, seguramente, el más difícil de cumplir porque implica resistir la tentación de hincarle el diente nada más sacarlo del horno, pues recomienda dejar reposar el pastel de 15 a 20 minutos antes de desmoldarlo para que mantenga mejor su forma.
"Esto está para ir a la gloria", sentencia al probarlo y no nos cabe duda de que así es.
Ingredientes
Para un molde de 27x17x6 cm
- Calabacín, 2 ud (aprox. 1 kg en total)
- Zanahoria, 2 ud
- Diente de ajo, 2 ud
- Cebolla, ½ ud grande o 1 mediana
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Leche evaporada, 500 ml (puede sustituirse por nata para cocinar o leche entera)
- Huevo, 3 ud
- Pan de molde, 2 rebanadas
- Jamón cocido, 100 g
- Queso en lonchas (ej. manchego), 150 g
- Queso rallado (ej. mozzarella), 100 g
- Pimentón dulce, ½ cucharadita
- Orégano seco, ½ cucharadita
- Pimienta negra recién molida, al gusto
- Sal, al gusto
Paso 1
Lavamos bien los calabacines y los despuntamos. Uno lo cortamos en trozos pequeños y el otro en rodajas de unos 3-4 mm de grosor. Reservamos por separado.
Paso 2
Pelamos las zanahorias y las rallamos por la parte gruesa del rallador. Picamos la cebolla en dados pequeños y prensamos o picamos finamente los dientes de ajo. Reservamos.
Paso 3
Calentamos 3 cucharadas de aceite en una sartén amplia. Sofreímos el ajo durante unos segundos a fuego medio-alto, añadimos la cebolla con una pizca de sal y pochamos durante 4 minutos.
Paso 4
Incorporamos la zanahoria rallada y el calabacín troceado, añadimos un poco de sal y cocinamos todo junto durante unos 10 minutos, removiendo frecuentemente. Al finalizar, añadimos el pimentón y el orégano, mezclamos bien y reservamos.
Paso 5
En otra sartén con unas gotas de aceite, cocinamos las rodajas de calabacín por ambos lados hasta que estén doradas. Reservamos.
Paso 6
En un recipiente amplio, batimos los huevos, añadimos la leche evaporada y desmenuzamos el pan de molde. Salpimentamos al gusto y dejamos reposar un minuto. Trituramos la mezcla con batidora hasta que quede homogénea y salpimentamos al gusto.
Paso 7
Forramos el molde con papel de hornear. Vertemos la mitad del sofrito en el fondo y lo distribuimos de manera uniforme.
Paso 8
Agregamos el jamón cocido picado y la mitad del queso rallado. Vertemos la mitad de la mezcla líquida. Cubrimos con la mitad del queso en lonchas.
Paso 9
Incorporamos el resto del sofrito, un poco más de la mezcla líquida, y luego distribuimos las rodajas de calabacín por encima, solapándolas ligeramente. Vertemos el resto de la mezcla líquida y añadimos el resto del queso en lonchas troceado y el queso rallado.
Paso 10
Horneamos en horno precalentado a 180 °C (calor arriba y abajo, sin ventilador) durante 30-35 minutos. Comprobamos la cocción pinchando con un palillo: debe salir limpio o con restos de queso derretido. Si se dora demasiado, podemos cubrir con papel de aluminio.
Paso 11
Dejamos reposar durante 15-20 minutos antes de desmoldar. Le damos la vuelta como si fuese una tortilla para retirar el papel sin dificultad, y luego lo volvemos a girar para presentarlo.