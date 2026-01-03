José Andrés (56), chef: "El mejor roscón de Reyes se hace con 80 ml de agua de azahar, 2 huevos y 100 g de mantequilla"

0 votos

Total: 5 h

Comensales: 8

El roscón de Reyes del chef José Andrés se ha convertido en uno de los dulces más buscados por los amantes de la gastronomía que quieren algo clásico, pero con carácter propio.

No es solo un bollo aromático; es casi una declaración de intenciones sobre cómo entiende el chef la pastelería festiva: sabor intenso, tradición española y un punto goloso muy pensado.

El punto de partida es el mismo que en cualquier roscón tradicional: una masa enriquecida con mantequilla, huevos, leche y azúcar, trabajada con calma hasta que queda elástica y sedosa.

Pero donde José Andrés marca la diferencia es en cómo construye el aroma, mucho más profundo que ele de un roscón de supermercado. Su objetivo es claro, que huela a Reyes desde la puerta de la cocina.

En su versión del roscón, el agua de azahar no es un añadido tímido, sino la protagonista principal.

La usa en una cantidad generosa, siempre buscando ese perfume floral intenso que recuerda a las pastelerías clásicas del sur: "Suele bastar con 1-2 cucharadas soperas, unos 80 ml", apunta.

A este eje aromático le suma ralladura fina de naranja y de limón, que se integra en la mesa y potencia la sensación de frescor en cada bocado.

El resultado es un roscón que huele "a roscón" incluso antes de hincarle el diente.

La base técnica no se descuida: harina de fuerza, levadura de panadero y una hidratación equilibrada para lograr una miga esponjosa, pero con cuerpo.

La mantequilla aporta untuosidad y un sabor lácteo que se funde con el resto de aromas, mientras que el reposo de la masa es clave para conseguir alveolos finos y regulares.

No es una masa rápida ni pensada para impaciente: el tiempo de levado forma parte del sabor final.

El roscón de José Andrés

En la superficie, el roscón de José Andrés apuesta por la imagen más reconocible: azúcar húmeda, frutas confitadas y un acabado muy apetecible.

Le gustan las frutas vistosas, especialmente las que aportan color y contraste, porque sabe que el roscón "entra" primero por los ojos. Por eso, el chef apuesta por cerezas caramelizadas y cítricos.

Más allá de la receta, el discurso de José Andrés sobre el roscón apela a la memoria y a la infancia: figurita, haba y el ritual de cortar el bollo en familia.

No renuncia a ese componente lúdico porque entiende que el roscón no es solo un dulce, sino un momento compartido alrededor de la mesa.

Por eso su versión funciona tan bien: sabe a tradición, huele a fiesta y se presenta con la fuerza visual que exige el mundo de hoy.