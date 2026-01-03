José Andrés (56), chef: "El mejor roscón de Reyes se hace con 80 ml de agua de azahar, 2 huevos y 100 g de mantequilla"
El cocinero asturiano explica cuál es para él la mejor receta para disfrutar de un delicioso roscón de Reyes en familia.
- Total: 5 h
- Comensales: 8
El roscón de Reyes del chef José Andrés se ha convertido en uno de los dulces más buscados por los amantes de la gastronomía que quieren algo clásico, pero con carácter propio.
No es solo un bollo aromático; es casi una declaración de intenciones sobre cómo entiende el chef la pastelería festiva: sabor intenso, tradición española y un punto goloso muy pensado.
El punto de partida es el mismo que en cualquier roscón tradicional: una masa enriquecida con mantequilla, huevos, leche y azúcar, trabajada con calma hasta que queda elástica y sedosa.
Pero donde José Andrés marca la diferencia es en cómo construye el aroma, mucho más profundo que ele de un roscón de supermercado. Su objetivo es claro, que huela a Reyes desde la puerta de la cocina.
En su versión del roscón, el agua de azahar no es un añadido tímido, sino la protagonista principal.
La usa en una cantidad generosa, siempre buscando ese perfume floral intenso que recuerda a las pastelerías clásicas del sur: "Suele bastar con 1-2 cucharadas soperas, unos 80 ml", apunta.
A este eje aromático le suma ralladura fina de naranja y de limón, que se integra en la mesa y potencia la sensación de frescor en cada bocado.
El resultado es un roscón que huele "a roscón" incluso antes de hincarle el diente.
La base técnica no se descuida: harina de fuerza, levadura de panadero y una hidratación equilibrada para lograr una miga esponjosa, pero con cuerpo.
La mantequilla aporta untuosidad y un sabor lácteo que se funde con el resto de aromas, mientras que el reposo de la masa es clave para conseguir alveolos finos y regulares.
No es una masa rápida ni pensada para impaciente: el tiempo de levado forma parte del sabor final.
El roscón de José Andrés
En la superficie, el roscón de José Andrés apuesta por la imagen más reconocible: azúcar húmeda, frutas confitadas y un acabado muy apetecible.
Le gustan las frutas vistosas, especialmente las que aportan color y contraste, porque sabe que el roscón "entra" primero por los ojos. Por eso, el chef apuesta por cerezas caramelizadas y cítricos.
Más allá de la receta, el discurso de José Andrés sobre el roscón apela a la memoria y a la infancia: figurita, haba y el ritual de cortar el bollo en familia.
No renuncia a ese componente lúdico porque entiende que el roscón no es solo un dulce, sino un momento compartido alrededor de la mesa.
Por eso su versión funciona tan bien: sabe a tradición, huele a fiesta y se presenta con la fuerza visual que exige el mundo de hoy.
Ingredientes
Para la masa madre (prefermento)
- 60 g harina de fuerza
- 60 g agua tibia
- 5 g levadura fresca
Para la masa principal
- 500 g harina de fuerza
- 80 g azúcar
- 2 huevos L
- 80 ml agua de azahar
- 80 ml leche entera tibia
- 15 g levadura fresca
- Ralladura de 1 limón y de 1 naranja
- 5 g de sal
- 100 g mantequilla a temperatura ambiente
Decoración
- Frutas escarchadas (naranja, cerezas)
- Azúcar humedecida (mezcla de azúcar con unas gotas de agua)
- Almendras fileteadas (opcional)
Paso 1
Preparar la masa madre (prefermento): En un bol mezcla la harina, el agua tibia y la levadura fresca desmenuzada. Amasa brevemente hasta integrar y deja reposar 30-45 minutos hasta que crezca y burbujee.
Paso 2
Mezclar ingredientes secos: En el bol de la amasadora (o en una superficie limpia) combina la harina de fuerza con el azúcar, la sal y las ralladuras de cítricos
Paso 3
Formar la masa: añade a los ingredientes secos los huevos, la leche tibia, el agua de azahar y la masa madre. Amasa con gancho a velocidad media 5-7 minutos hasta que la mezcla sea homogénea.
Paso 4
Incorporar la mantequilla. Añade la mantequilla en 2-3 tandas mientras continúas amasando hasta que la masa esté suave, elástica y ligeramente pegajosa pero manejable (otros 8-10 minutos)
Paso 5
Primer levado: Coloca la masa en un bol ligeramente aceitado, tapa con film o un paño húmedo y deja levar 1-1,5 horas hasta que duplique su volumen
Paso 6
Formar el roscón: Vuelca la masa sobre la encimera sin desgasificar demasiado. Forma una bola y haz un agujero en el centro. Con cuidado, estira suavemente hasta formar un gran aro. Colócalo sobre una bandeja con papel de hornear.
Paso 7
Segundo levado: Deja reposar el roscón formado 45-60 minutos tapado con un paño. Debe verse esponjoso y casi duplicado.
Paso 8
Decorar: Pinta con huevo batido la superficie y coloca las frutas escarchadas, las almendras y el azúcar humedecido para que quede brillante.
Paso 9
Hornear: Precalienta el horno a 180ºC (con ventilador si tienes). Hornea entre 20-30 minutos hasta que esté dorado y cocido por dentro.
Paso 10
Enfriar y servir: Dejar enfriar sobre una rejilla. Puedes rellenarlo de nata, crema pastelera o trufa si lo deseas (opcional).