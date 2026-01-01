Dani García (50), chef: "El mayor problema del solomillo Wellington es el champiñón, saltéalo muy picado y sin aceite"

0 votos

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4

El solomillo Wellington de Dani García se ha convertido en uno de esos platos que marcan la diferencia en una mesa de Navidad o Año Nuevo.

No es solo una receta clásica: en sus manos se transforma en un ritual festivo, lleno de técnica, mimo y pequeños trucos de chef Michelin.

El punto de partida es una pieza de solomillo de ternera de calidad, bien limpia y de tamaño generoso, pensada para compartir en el centro de la mesa.

El chef insiste en sellar la carne "muy bien", dorándola "a la perfección" en una sartén con aceite, mantequilla, ajo, romero y tomillo, para concentrar los jugos dentro y sumar un plus de sabor desde el primer momento.

Ese marcado, lejos de ser un simple trámite, es el primer filtro entre un Wellington correcto y uno inolvidable.

El verdadero campo de minas del Wellington, según reconoce el propio Dani García, es la humedad.

"Hay un problema con el champiñón: suelta mucha agua", subraya, y ese exceso termina "arruinando el resultado crujiente del hojaldre exterior" si no se controla.

Su solución pasa por una duxelle de champiñones muy trabajada: primero los saltea, muy picados, en una sartén grande y sin aceite hasta que "toda la humedad desaparezca", y solo entonces entran en juego la cebolla, las grasas y los matices.

La cebolla se cocina en el mismo aceite y mantequilla donde se selló el solomillo, aprovechando esos jugos tostados que llevan el sabor de la carne.

Sobre esa base, el chef añade de nuevo los champiñones secos y da un giro hedonista con un vasito de brandy que flambea en la sartén.

Después llega un toque de nata líquida, que reduce "mucho" hasta convertir la duxelle en una pasta intensa, untuosa y concentrada, pensada para abrazar la carne sin empapar el hojaldre.

El truco de Dani García

El montaje sigue la liturgia del Wellington clásico, pero con acento andaluz.

El solomillo, ya frío y untado generosamente de mostaza, se cubre con la duxelle y se envuelve en lonchas finas de jamón serrano, que aportan salinidad y refuerzan la barrera contra la humedad.

Ese cilindro se deja reposar antes de pasar al hojaldre, que será el traje de gala del plato: dorado, laminado, crujiente y sin rastro de masa cruda en la base si se han seguido bien los pasos.

En el horno se decide todo: temperatura alta, tiempo ajustado y nada de abrir la puerta a cada minuto.

El objetivo es lograr un interior rosado, jugoso, con la carne en su punto y el hojaldre bien desarrollado, sin romperse al corte.

De ahí que el reposo final, antes de trinchar, sea sagrado para el chef: permite que los jugos se reorganicen y el corte salga limpio, casi de bisturí.

Este solomillo Wellington aúna todo lo que pide hoy el comensal: espectáculo en mesa, tradición reconocible, un punto de sofisticación "de restaurante" y una historia detrás que apetece compartir en redes tanto como el propio plato.

Y, sobre todo, porque siguiendo los secretos de Dani García, un clásico intimidante se vuelve abordable para cualquier cocinero casero dispuesto a lucirse estas fiestas.