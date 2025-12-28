David de Jorge (55), chef: "El bacalao al pil pil se hace con 3 cabezas de ajo y la piel del bacalao para espesar la salsa"
Parece una receta sencilla, pero el pil pil tiene un punto crítico que muchos fallan. Los cocineros vascos lo saben y no tiene que ver con añadir nada.
- Total: 45 min
- Comensales: 4
El bacalao al pil pil es una de las grandes joyas de la gastronomía vasca. Una receta aparentemente sencilla, elaborada con pocos ingredientes —bacalao, aceite y ajo—, pero que exige técnica, paciencia y un control absoluto del fuego para lograr una salsa ligada, brillante y llena de sabor.
Dentro de este recetario tradicional, pocos cocineros conocen tan bien el bacalao como David de Jorge, más conocido como Robin Food. El chef vasco, de 55 años, ha dedicado buena parte de su trayectoria a reivindicar la cocina popular bien hecha, y el bacalao es uno de los pescados que más protagonismo ha tenido en su cocina.
Durante varios episodios de su programa Robin Food: Atracón a mano armada, emitido en Telecinco, David de Jorge se detuvo en explicar con detalle cómo preparar distintas recetas con bacalao, insistiendo siempre en los mismos principios: producto de calidad, fuego suave y respeto absoluto a los tiempos.
En el caso concreto del pil pil, el cocinero lo tiene claro. "El bacalao al pil pil perfecto se cocina con tres cabezas de ajo y nunca a fuego fuerte", una afirmación que resume la esencia de esta receta clásica y que rompe con uno de los errores más habituales al prepararla en casa.
El chef defiende que no hacen falta técnicas complejas ni ingredientes sofisticados, sino entender cómo funciona la gelatina natural del bacalao y cómo se comporta el aceite cuando se trabaja a baja temperatura. Solo así se consigue esa emulsión característica que da nombre al plato y que lo convierte en uno de los más reconocibles del norte de España.
Además, David de Jorge recuerda que se trata de una receta que requiere práctica. El pil pil no se domina a la primera, y el resultado final depende de múltiples factores: la calidad del bacalao, el tipo de aceite, la temperatura del fuego e incluso el recipiente utilizado para la cocción.
Para quienes disfrutan de un ligero toque picante, el chef admite la posibilidad de añadir guindilla o cayena fresca, aunque siempre como un complemento opcional que no debe robar protagonismo al sabor del bacalao y del aceite. También señala que el color final de la salsa puede variar en función del aceite utilizado.
En cuanto al acompañamiento, el bacalao al pil pil es un plato contundente por sí solo. Basta un buen pan para mojar en la salsa y, si se desea, un vino txakoli para completar la experiencia. No obstante, también puede servirse con unas patatas asadas o en versión panadera para quienes prefieran un plato más completo.
Ingredientes del bacalao al pil pil de David de Jorge
- 4 tajadas de bacalao de calidad, desalado
- Pieles y espinas del mismo bacalao
- 3 cabezas de ajo
- 1 guindilla (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra de buena calidad
- Perejil picado
Paso 1
Desala el bacalao en la nevera siguiendo el método habitual, cambiando el agua varias veces hasta que esté en su punto.
Paso 2
Pela las tres cabezas de ajo, retira el germen y colócalas en una cazuela con abundante aceite de oliva virgen extra. Cocina a fuego muy suave, sin que el aceite llegue a hervir.
Paso 3
Cuando los ajos suban a la superficie, retíralos del fuego y resérvalos. El aceite ya estará aromatizado y listo para el pil pil.
Paso 4
Vierte aproximadamente medio litro del aceite en una cazuela y añade las pieles y espinas del bacalao, en una proporción similar de aceite y restos. Cocina a fuego muy suave, alrededor de 70 ºC, sin ebullición, para que suelten la gelatina.
Paso 5
Cuela el aceite para retirar las pieles y espinas y resérvalo caliente para la emulsión posterior.
Paso 6
Coloca el aceite aromatizado en una cazuela limpia y añade las cuatro tajadas de bacalao con la piel hacia arriba. Confita durante unos 15 minutos a fuego suave, sin que hierva.
Paso 7
Introduce el dedo en la piel del bacalao. Si se atraviesa con facilidad, el pescado está en su punto. Retira las tajadas y resérvalas escurridas.
Paso 8
Emulsiona el aceite colado con una varilla o colador, batiendo suavemente hasta obtener una salsa ligera y cremosa, similar a una mahonesa suave. Si es necesario, añade una pequeña cantidad de agua para ayudar a ligar.
Paso 9
Introduce las tajadas de bacalao en la salsa, báñalas bien y calienta todo junto ligeramente, siempre a fuego suave.
Paso 10
Sirve el bacalao al pil pil con el ajo confitado reservado, perejil picado y unos aritos de guindilla si se desea.