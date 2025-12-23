Quique Dacosta (53), chef con 3 estrellas Michelin: "Los langostinos se cuecen 2 minutos y con el fuego apagado"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2-3

Quique Dacosta es un chef español ampliamente reconocido a nivel mundial que tiene en su haber tres estrellas Michelin, siendo famoso por su cocina creativa. Por este motivo, siempre es recomendable tener en cuenta sus recomendaciones y recetas.

El cocinero de 53 años tiene un canal de YouTube en el que comparte algunas de sus mejores elaboraciones, algunas de ellas que son perfectas para momentos especiales como las cenas de Navidad, donde los langostinos cobran un especial protagonismo.

Gracias al chef extremeño de nacimiento, pero valenciano de adopción, podemos conocer exactamente cómo se deben cocer langostinos de manera profesional, consiguiendo de esta manera un resultado excepcional.

Diferencias entre gambas y langostinos

Quique Dacosta explica cuál es el paso a paso exacto para cocer langostinos de manera que tengan la mejor textura posible, pero también ha hecho hincapié en las principales diferencias respecto a las gambas y los errores más comunes al prepararlos.

A la hora de hablar de las diferencias entre la gamba y el langostino, el chef explica que este último tiene una carne más firme y consistente que la gamba, la cual permite que no necesite de temperaturas tan altas para coagular la proteína. Además, tiene menos grasa, lo que influye en su textura final si se sobrecuece.

En este sentido, deja claro que cuanto más firme es la carne, menos calor directo necesita, advirtiendo que, si nos excedemos al cocerla, se provocará que la carne finalmente quede gomosa, dura y con una evidente pérdida de calor.

Ingredientes de los langostinos de Quique Dacosta Langostinos frescos

Agua de mar o agua

Sal gruesa (si no se usa agua de mar)

Hielo Paso 1 Preparar una olla amplia con agua de mar o, en su defecto, agua con un puñado generoso de sal. La proporción recomendada es de 1,5 litros de agua por cada 6 langostinos. Paso 2 Calentar el agua hasta que esté muy caliente, justo antes de que rompa a hervir. Cuando empiece a moverse ligeramente, bajar el fuego para evitar una ebullición fuerte. Paso 3 Introducir los langostinos en el agua caliente y apagar el fuego inmediatamente. Dejarlos cocer únicamente con el calor residual durante 2 minutos. Paso 4 Mientras tanto, preparar un bol con agua de mar o agua con sal y abundante hielo. Paso 5 Pasados los 2 minutos, sacar los langostinos y sumergirlos en el agua con hielo durante 3-4 minutos para cortar la cocción y fijar la textura y el color. Paso 6 Retirar del agua fría y colocarlos sobre una bandeja con papel absorbente para eliminar el exceso de agua salada. Paso 7 Cubrirlos ligeramente y, si se desea, añadir unas gotas de agua de mar. Conservar en la nevera hasta el momento de servir.

Los langostinos son, sin lugar a dudas, uno de los entrantes estrella en todos los banquetes, nada extraño si tenemos en cuenta su exquisito sabor. Se pueden usar en la cocina para una infinidad de platos, ya sean cocidos como entrante o como ingrediente en arroces, salsas o salpicones.

Estos son una gran fuente de nutrientes y ácidos grasos, aunque se deben comer con moderación, puesto que también aportan colesterol e incrementan los niveles de ácido úrico. Por cada 100 gramos aportan 93 kcal, 20,1 gramos de proteínas, 1,4 gramos de grasas y un aporte interesante de minerales como calcio, hierro, yodo, potasio, fósforo y magnesio.

Los langostinos son una gran fuente de proteínas de alto valor nutricional, necesarias para el desarrollo de unos músculos sanos, al tiempo que su contenido en grasas e hidratos de carbono es escaso.

Igualmente, nos encontramos ante un marisco que es rico en ácidos grasos omega-3, que previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares y reducen los niveles de colesterol. Sin embargo, también son una fuente de colesterol, por lo que su consumo debe ser regulado y no abusar de su consumo.

También hay que destacar que contienen ácido úrico, por lo que consumirlo en exceso puede generar gota. Nos encontramos de esta manera ante un marisco que ofrece grandes beneficios para la salud y que, además, es una gran fuente de hierro, necesario para combatir anemias.

Por su contenido en calcio y fósforo, los langostinos son un gran aliado para el desarrollo y el buen mantenimiento tanto de dientes como de huesos. Así, nos encontramos ante un alimento que es muy recomendable para consumir tanto por su exquisito sabor como por todo lo que puede llegar a aportar a nuestra salud.

Siguiendo las indicaciones de un chef con tres estrellas Michelin como Quique Dacosta, ya sabemos cómo poder cocerlos de la mejor manera posible.