Alfredo Vozmediano (42), chef: "Para espesar una salsa rápido, el truco está en reducirla y añadir mantequilla al final"

Una de las cosas más frustrantes que uno se puede encontrar en la cocina es preparar una salsa que quede con poco sabor o demasiado líquida, un problema que se da con mayor frecuencia de lo que se pueda pensar, pero que tiene solución.

De la mano del cocinero y creador de contenido de 42 años, Alfredo Vozmediano, podemos conocer sus seis técnicas profesionales para conseguir salsas más sabrosas, con mejor textura y mucho más cuerpo.

Alfredo Vozmediano no duda a la hora de compartir sus conocimientos con sus seguidores a través de sus redes sociales, y en una de sus publicaciones en Instagram (@avozmechef), ha dado a conocer seis trucos para mejorar las salsas fácilmente.

De esta forma, el chef deja claro que “para espesar una salsa rápidamente, el truco no es usar harina ni nata”, por lo que insta a seguir uno de los siguientes métodos para conseguir el mejor resultado final.

La reducción es el método más clásico y seguro para poder concentrar el sabor de la salsa. El método consiste en llevar la salsa a ebullición, para luego dejar que el líquido evapore. Cuanto más colágeno tenga el caldo base, más se espesará de forma natural.

De esta forma se consigue un sabor más intenso y una textura más espesa y sedosa, así como una salsa más estable sin necesidad de agregar otros ingredientes. Es una técnica que Alfredo Vozmediano recomienda especialmente si ya se tiene un caldo de buena calidad.

Es importante recordar que cuando se espesa una salsa mediante la reducción del líquido, se consigue que se concentren de forma natural los sabores de los ingredientes, de manera que son más intensos y definidos. Se consigue mejorar notablemente el perfil gustativo del plato en su totalidad.

Agregar mantequilla fría

Otra posibilidad es agregar mantequilla fría, un método a través del cual se consigue aportar sabor y una textura muy interesante. En este caso, con la salsa muy caliente, se añaden trozos de mantequilla fría. La salsa se emulsiona con los líquidos para dar lugar a una textura cremosa.

El resultado de utilizar este método es una salsa más espesa, con mucho más brillo y un sabor más redondo y profundo. Alfredo Vozmediano recomienda especialmente esta manera de espesar y potenciar el sabor de una salsa para usarla en salsas rápidas de cocina francesa.

Espesar usando maicena (fécula de maíz)

Una fórmula rápida, limpia y muy eficaz es recurrir a la maicena, el nombre comercial del almidón de maíz, un polvo blanco y fino que se obtiene tras moler el grano de maíz y separar la fécula.

Para utilizarlo en las salsas, se debe comenzar por mezclar una cucharada de maicena con una cucharada de agua, para luego agregar la mezcla a la salsa hirviendo, removiendo mientras espesa de forma instantánea.

Este es un método que el chef de 42 años asegura que no altera demasiado el sabor, pero sí que ofrece una muy buena textura.

Hacer un roux (harina y mantequilla)

Esta es una base clásica utilizada en bechamel, velouté y muchas salsas tradicionales. Para prepararlo, se debe mezclar mantequilla y harina en partes iguales, para luego calentar hasta que se tueste, cogiendo color y sabor. Finalmente, se agrega a la salsa para espesarla.

La gran ventaja de hacer un roux para espesar la salsa es que se puede enfriar, hacer cubitos y congelarlos, de manera que podrás tenerlo listo para espesar cualquier salsa en cuestión de segundos, con la comodidad que ello supone.

Usar goma xantana

El método más moderno para espesar salsas es utilizar goma xantana, un polvo que es capaz de espesar cualquier líquido. Solo hay que triturar la salsa con una batidora después de añadirla, funcionando tanto en frío como en caliente. Además, es un excelente emulgente.

Como explica Alfredo Vozmediano, se trata de una opción fácil, rápida y versátil. Se debe agregar en pequeñas cantidades a la salsa fría o tibia, batiendo bien para evitar grumos y alcanzar la consistencia deseada.

Cremar con nata (crème fraîche)

El sexto método que el chef comparte con sus seguidores es cremar con nata, que es perfecto para salsas suaves, aromáticas y muy cremosas. Se deben agregar varias cucharadas de nata o crème fraîche a un caldo muy líquido pero lleno de sabor. Deja cocinar y reduce poco a poco.

El experto considera que es ideal para caldos de ave, pescado y marisco, resultando en una salsa espesa, cremosa y elegante, con un sabor espectacular y muy equilibrado.

Todas ellas son formas de espesar una salsa, una técnica culinaria clave que consigue transformar notablemente la calidad de un plato. Las ventajas de este proceso van más allá de una simple consistencia, influyendo en el sabor, la presentación y la experiencia gastronómica en general.

Una de las grandes razones para espesar la salsa tiene que ver con la calidad culinaria a nivel visual, puesto que una salsa líquida tiende a parecer menos atractiva y profesional que una salsa espesa y bien ligada.

Cuando una salsa tiene la consistencia adecuada, se adhiere perfectamente a los alimentos, especialmente en platos como carnes, pastas y verduras, permitiendo que cada uno de los bocados esté impregnado de sabor. Todo ello ayuda a disfrutar de una experiencia gastronómica más satisfactoria en la mesa.