Joseba Arguiñano (40), chef: "El aperitivo más fácil de Navidad se hace con 1 lata de mejillones, 100 g de bonito y 4 quesitos"

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1-2

Si ya estás pensando en el menú de Navidad de este año y no quieres volver a caer en las típicas recetas de siempre o te apetece innovar, seguro que este plato de Joseba Arguiñano sorprende a tus invitados.

Se trata de un paté casero de mejillones en escabeche que hará cambiar de opinión a todos aquellos que se niegan a probar los patés de pescado; una deliciosa crema untable perfecta para acompañar con tostas crujientes y degustar así la cremosidad del paté junto al efecto 'crunchy' de los crackers.

Los mejillones en lata nos ahorrarán muchísimo tiempo porque no tendremos que limpiarlos ni cocinarlos. Esto, junto a unos langostinos cocidos y bonito de atún, entre otros ingredientes, da lugar a un paté de marisco superfácil, superbueno y rapidísimo.

La textura de este paté queda muy fina sobre cualquier tosta o canapé, y su color anaranjado aporta un toque elegante y divertido a la mesa, ideal para cualquier picoteo festivo.

Paté de mejillones en escabeche

Para preparar esta receta sólo necesitas seis ingredientes muy fáciles de conseguir, entre los que se incluyen 'quesitos', los típicos de La vaca que ríe o El Caserío. (Aunque, ¡ojo! no son estrictamente 'queso' en el sentido tradicional, como explicamos en este artículo). Estos quesitos los recomienda Joseba como truco para conseguir mayor cremosidad en el paté.

A continuación detallamos todas las cantidades exactas y su elaboración, con un único paso a seguir, por lo que te llevará menos de 5 minutos tener listo este plato para una o dos personas (si quieres más, simplemente aumenta las cantidades).

Ingredientes Mejillones en escabeche (en conserva), 125 g

Pimientos del piquillo, 2

Bonito en aceite, 100 g

Langostinos cocidos, 6

Quesitos, 4

Mahonesa, 150 g Paso 1 Tritura todos los ingredientes en una batidora de vaso hasta conseguir una masa homogénea y listo.

Consejos sobre la receta

Si quieres que tu paté sea completamente casero, puedes preparar tú mismo los mejillones y luego añadirlos a la mezcla de ingredientes. Para ello simplemente lava medio kilo de mejillones frescos y cuécelos en 25 mililitros de vino blanco para que se abran y podamos retirarles las cáscaras.

Por otro lado, si quieres probar otros tipos de paté con sabor a mar, siempre puedes sustituir los mejillones por unos berberechos, unas navajas o cualquier otro marisco que te guste. Al igual que también puedes hacerlo con palitos de surimi o gambas cocidas.

Otras ideas de patés fáciles y rápidos para esta Navidad son el de bacalao y beicon, de bonito picante, de pollo, de atún y alcaparras, o de cebolla caramelizada. Estos y más los podéis encontrar en este artículo.