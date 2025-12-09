Conchita, abuela cocinera: "Las judías verdes más buenas se hacen con 200 g de gulas, 2 ajos y se hierven 3 minutos"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Las judías verdes son un ingrediente muy versátil en gastronomía: se usan como primer plato, guarnición y base de ensaladas, guisos y salteados en muchas cocinas del mundo.

En España son una verdura cotidiana que aparece en menestras, hervidos, salteados y guisos caseros, y también como acompañamiento a la plancha para carnes y pescados.

Algunos de los platos más famosos son las judías verdes con jamón o chorizo (a menudo con patata y sofrito de ajo y cebolla), las judías verdes con tomate, como plato de cuchara sencillo y muy popular, y ensaladas templadas de judías verdes con patata, huevo duro, atún o queso.

Una técnica clave en gastronomía es blanquearlas (cocer 3-4 minutos en agua salada y enfriar en agua con hielo) para mantener color verde intenso y textura al dente antes de saltear o aliñar.

Judías verdes con gulas

Conchita, una abuela española que se ha hecho famosa en redes por participar en vídeos de la marca Maximiliana, donde comparte sus recetas de cocina tradicional, ha publicado un vídeo explicando cómo elaborar unas judías verdes con ajo y gulas, un plato que ella define como "sano, rápido y riquísimo".

Ingredientes Judías verdes, 1/4 kg

Gulas, 100-150 g

Ajos, 2 Paso 1 Corta las judías verdes y escáldalas para que no pierdan el verdor, 3-4 minutos en agua hirviendo con sal. Paso 2 Pasado este tiempo, sácalas de la cazuela hirviendo y colócalas en un bol con hielo. Seguidamente, ponlas encima de un paño y escúrrelas para que queden bien secas.. Paso 3 Mientras, corta los ajos en láminas y caliéntalos en la sartén con aceite. Paso 4 Mezcla las judías con los ajos y luego incorpora las gulas. Remueve todo hasta que esté hecho y después emplata y listo.

Trucos para las judías verdes