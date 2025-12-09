Conchita, abuela cocinera: "Las judías verdes más buenas se hacen con 200 g de gulas, 2 ajos y se hierven 3 minutos"
Una receta sana, rápida y fácil para el día a día.
- Total: 15 min
- Comensales: 2
Las judías verdes son un ingrediente muy versátil en gastronomía: se usan como primer plato, guarnición y base de ensaladas, guisos y salteados en muchas cocinas del mundo.
En España son una verdura cotidiana que aparece en menestras, hervidos, salteados y guisos caseros, y también como acompañamiento a la plancha para carnes y pescados.
Algunos de los platos más famosos son las judías verdes con jamón o chorizo (a menudo con patata y sofrito de ajo y cebolla), las judías verdes con tomate, como plato de cuchara sencillo y muy popular, y ensaladas templadas de judías verdes con patata, huevo duro, atún o queso.
Una técnica clave en gastronomía es blanquearlas (cocer 3-4 minutos en agua salada y enfriar en agua con hielo) para mantener color verde intenso y textura al dente antes de saltear o aliñar.
Judías verdes con gulas
Conchita, una abuela española que se ha hecho famosa en redes por participar en vídeos de la marca Maximiliana, donde comparte sus recetas de cocina tradicional, ha publicado un vídeo explicando cómo elaborar unas judías verdes con ajo y gulas, un plato que ella define como "sano, rápido y riquísimo".
Ingredientes
- Judías verdes, 1/4 kg
- Gulas, 100-150 g
- Ajos, 2
Paso 1
Corta las judías verdes y escáldalas para que no pierdan el verdor, 3-4 minutos en agua hirviendo con sal.
Paso 2
Pasado este tiempo, sácalas de la cazuela hirviendo y colócalas en un bol con hielo. Seguidamente, ponlas encima de un paño y escúrrelas para que queden bien secas..
Paso 3
Mientras, corta los ajos en láminas y caliéntalos en la sartén con aceite.
Paso 4
Mezcla las judías con los ajos y luego incorpora las gulas. Remueve todo hasta que esté hecho y después emplata y listo.
Trucos para las judías verdes
Al comprarlas y conservarlas: Elige vainas tiernas, de color verde vivo y brillante, sin manchas ni zonas amarillas, que se partan con facilidad al doblarlas. En casa, guárdalas en la nevera en bolsa o recipiente perforado y consúmelas en pocos días; si quieres alargar su vida, puedes blanquearlas (cocción corta y enfriado) y congelarlas.
Cómo limpiarlas rápido: Lávalas bajo agua fría, sécalas y corta las puntas; si tienen hebras, retíralas con cuchillo o pelador, o varias a la vez alineándolas sobre la tabla. Si están muy tiernas y se parten como “ramita” al doblarlas, muchas veces casi no hace falta limpiar los laterales, basta con puntas y cortar al tamaño que quieras
Cocción perfecta y color verde: Para textura al dente, cuécelas en agua hirviendo con sal entre 3 y 8 minutos según grosor; para más tiernas, llega a 15–20 minutos probando a partir del minuto 15. Puedes añadir un chorrito de zumo de limón o una pizca de bicarbonato al agua de cocción para ayudar a mantener un color verde más vivo.
Trucos de sabor: Después de cocerlas, saltea las judías con ajo y aceite de oliva, o haz un sofrito rápido de ajo y pimentón y mézclalo con ellas para darles más gracia.