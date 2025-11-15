Dani García (49), chef español: "Las castañas no se hacen al horno, el truco está en cocinarlas 15 minutos en sartén"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

Asar castañas en casa puede parecer complicado, pero el chef malagueño Dani García ha demostrado que no hace falta ni horno ni brasas para disfrutar de este clásico del otoño. Solo una sartén, fuego medio y 15 minutos bastan para conseguir unas castañas tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera.

El cocinero, con tres estrellas Michelin y al frente de proyectos como Bibo, Leña, Smoked Room o Babette, compartió en su cuenta de Instagram el método que usa en casa. Su vídeo, grabado de forma sencilla, acumula miles de visualizaciones porque revela un secreto que cambia por completo la forma de preparar este fruto otoñal.

Según García, la mayoría de la gente comete un error básico: meter las castañas directamente al horno y olvidarse de ellas. "No hace falta horno, ni brasas, ni complicaciones", explica. "El truco está en cocinarlas tapadas, dejando que se hagan con su propio vapor y luego se asen al final".

El método que evita que se sequen

Para el chef, la clave está en el control del calor y la humedad. Lo primero que recomienda es elegir castañas medianas, con la piel firme y sin grietas. Luego, hacer un corte con un cuchillo afilado, desde la punta hasta la mitad del fruto, como si se chascara una patata. Ese gesto tiene doble función: evita que revienten y permite comprobar que no tienen gusanos.

Una vez listas, las coloca en una sartén amplia —sin agua ni sal— y las tapa. Usa fuego medio-alto, entre el 6 y el 7 en una placa de inducción, y las deja cocerse con su propia humedad durante unos cinco minutos. En ese punto, el chef sube un poco la temperatura y las deja "sudar", para que el vapor interior ablande la carne sin que se quemen.

Si las castañas están muy secas, Dani García aconseja mojarse los dedos con un poco de agua y salpicar ligeramente sobre la sartén, sin llegar a empaparlas. "Solo unas gotas, como si bendijeras las castañas", bromea en el vídeo.

Cuando llevan unos diez minutos, añade una pizca de sal en escamas o sal Maldon. No usa sal fina ni gorda, porque las primeras se disuelven demasiado y las segundas no penetran bien en la piel. Así, consigue un punto salino equilibrado que realza el sabor tostado.

Dejar que el fuego haga su magia

A los 15 minutos llega el momento de la verdad: el asado final. Dani García eleva la inducción hasta el 8 u 8,5 sobre 10 y cocina las castañas otros cinco minutos. Los tres primeros, con la tapa puesta, para que el interior se termine de ablandar; los dos últimos, destapadas, para que se doren y desprendan ese aroma tan característico del otoño.

El resultado son unas castañas suaves, sin estar resecas, y con la piel que se desprende fácilmente. "Están de locos", dice el chef al probar una en cámara, con ese entusiasmo que siempre lo acompaña. Lo mejor, insiste, es que se preparan en menos de 20 minutos y sin ensuciar más que una sartén.

A diferencia del horno, donde el calor puede endurecer la cáscara y secar el interior, este método mantiene la humedad y potencia el sabor natural del fruto. Además, al usar una sartén tapada, el vapor que se genera crea un efecto de cocción uniforme que garantiza que todas las castañas se hagan por igual.

Para los que busquen un toque más intenso, García sugiere dejar las castañas reposar tapadas con un paño de cocina durante cinco minutos antes de pelarlas. Así, el vapor restante despega la piel interior con facilidad y conserva el calor justo para comerlas al instante.

Un chef de alta cocina con alma casera

Aunque hoy es uno de los cocineros más reconocidos de España, Dani García nunca ha dejado de compartir recetas sencillas en redes sociales. Desde su cocina doméstica, enseña a preparar desde fideuás o garbanzos de bote hasta castañas asadas, siempre con un enfoque claro: que cualquiera pueda hacerlo en casa.

Su filosofía, explica, es mantener la esencia de los sabores de toda la vida con técnicas accesibles. "No hay que complicarse para comer bien. Lo importante es el respeto por el producto y la temperatura justa", asegura en una de sus publicaciones.

Este espíritu es el que lo ha llevado a abrir restaurantes en Marbella, Madrid, Nueva York y Dubái, sin perder el vínculo con la cocina de siempre. "Me gusta volver a lo básico de vez en cuando, como unas castañas o unas lentejas. Eso también es alta cocina", afirma.