Marta Verona, chef, sobre las pechugas de pollo: "El truco para que estén más buenas es echar 500 ml de leche evaporada"

0 votos

Comensales: 2

Las pechugas de pollo son un producto muy socorrido y habitual en la cocina del hogar. Pueden prepararse a la plancha, al horno, guisadas, empanadas o rellenas, entre otras técnicas.

Son protagonistas de elaboraciones reconocidas como el pollo al curry, el pollo tikka masala, ensaladas, sándwiches, tacos, brochetas y hamburguesas. Y se adaptan a todo tipo de acompañamientos y guarniciones: desde verduras y legumbres hasta platos basados en arroz, pasta o pan.

Además, tienen un bajo contenido en grasas y carbohidratos y son una fuente importante de proteínas de alta calidad, por lo que resultan ideales para dietas saludables y deportivas.

Sabedora de esto, la chef y nutricionista Marta Verona (Madrid, 1995) ha compartido una receta de pechuga de pollo con sus miles de seguidores. Verona, ganadora de la 6.ª edición de MasterChef España, se formó en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Complutense de Madrid y se graduó en estudios culinarios en el prestigioso Basque Culinary Center.

Actualmente, Marta es docente e investigadora en nutrición culinaria y ha colaborado con programas de televisión relacionados con cocina y salud, como Saber Vivir de TVE.

También es autora del libro No comas como un zombi (2021), sobre alimentación saludable y cocina, y realiza talleres y showcookings donde promueve el concepto de salud en el plato.

Pechugas de pollo con salsa de champiñones

"¡Tienes que hacer el pollo así!", exclama Marta. "Me alucina esta receta sencilla e ideal para darle 'vidilla' a la típica pechuga de pollo a la plancha. ¡Toma nota!", escribe la joven en su Instagram. A continuación, el paso a paso detallado.

Ingredientes Pechugas de pollo, 4 filetes Para la salsa de champiñones Champiñones laminados, 250 g

Cebolla grande, 1

Ajo, 2 dientes

Leche evaporada, 500 ml (si quieres una salsa más ligera, 250 ml de leche evaporada y 250 ml de caldo de pollo o verduras) Paso 1 Pica la cebolla y los ajos en dados finos y reserva. Paso 2 Salpimenta las pechugas de pollo y cocínalas a la plancha con un chorrito de aceite de oliva. Una vez hechas, resérvalas. Paso 3 En la misma sartén, para aprovechar el sabor que ha dejado el pollo, pocha la cebolla y el ajo a fuego medio/bajo y, si es necesario, añade un poco más de aceite. Paso 4 Añade los champiñones, integra el conjunto y tapa la sartén. Después cocina todo a fuego medio unos 5 minutos, hasta que los champiñones se hayan pochado también. Paso 5 Cubre todo con la leche evaporada (o la leche evaporada y el caldo) y cocina el conjunto a fuego fuerte un minuto. Luego tritura todo en un vaso de batidora o batidora de vaso hasta tener una salsa fina. Paso 6 Reincorpora la salsa y los filetes de pollo a la sartén, cocina la mezcla un par de minutos y listo.

Truco para que la pechuga no quede seca

Las principales claves para que la pechuga de pollo no quede seca son las siguientes: sellarla en una sartén muy caliente para así conservar los jugos, marinarla antes de cocinar, y controlar el tiempo de cocción para evitar que se pase.​